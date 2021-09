Pressemeldung

Am 1. Januar 2022 wird NORDWEST neuer Gesellschafter der Euro Craft. Damit unterstützt die Dortmunder Verbundgruppe die Idee, den Großhandel auch europaweit zu stärken und zu fördern.

Euro Craft ist die führende B2B-Marketing- und Einkaufsgruppe für Bau und Industrie in Europa und wurde 1995 von der Groupe Socoda S.A., Frankreich, gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Paris.

Derzeit wird alles für die Zusammenarbeit zwischen NORDWEST und der Gruppe vorbereitet. Ab Januar sind dann insgesamt sechs Gesellschafter partnerschaftlich mit der Euro Craft verbunden:

Socoda/Frankreich

Socoda/Frankreich Troy/England

Cecofersa/Spanien

Zevij-Necomij/Niederlande und Belgien

3e/Österreich

NORDWEST/Deutschland

Gemeinsames Ziel des europaweiten Zusammenschlusses: langfristige und nachhaltige Vorteile für Handel und Industrie zu generieren - unter anderem durch den Austausch von Ideen in einem starken Netzwerk. Vorteile für die Gesellschafter und deren Handelspartner sind dabei unter anderem die Erweiterung der internationalen Lieferantenbasis, eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit, auch durch gebündelte Einkaufsaktivitäten. Und auch für die Lieferanten liegen die Vorteile klar auf der Hand: Euro Craft ist in über 20 europäischen Ländern mit über 2.300 Handelspartnern der Gesellschaften aktiv und ermöglicht den Lieferanten eine Steigerung der Marktanteile in bestehenden und neuen Märkten, gemeinsame Marketingaktivitäten oder bessere Marktzugänge.

„Die Welt hat sich extrem verändert. Durch den grenzenlosen gemeinsamen Austausch können wir viel bewegen und den Großhandel der Zukunft gestalten. Ich freue mich sehr, dass NORDWEST seine Expertise als neuer Gesellschafter einbringt“, bekräftigt Peer de Lange, General Manager der Euro Craft. Die NORDWEST-Vorstände Jörg Simon und Michael Rolf ergänzen: „Partnerschaften, auch über Grenzen hinweg, sind uns wichtig. Wir glauben an die Bedeutung des Großhandels und sind uns sicher, dass die Zusammenarbeit mit Euro Craft ein richtiger, zukunftsweisender Schritt ist, um sowohl unser eigenes Geschäft zu stärken als auch den europäischen Großhandel insgesamt - eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“