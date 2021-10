Stellenangebot

Wir wachsen dynamisch weiter und brauchen Unterstützung. Für die Hagro Haustechnik Großhandels GmbH suchen wir mit sofortiger Wirkung für das Kompetenzfeld Sanitär in Vollzeit

SACHBEARBEITER*IN VERTRIEBSINNENDIENST SANITÄR

In dieser Funktion sind Sie dem Kompetenzfeldleiter Sanitär direkt unterstellt.

Die Position ist für Schwerbehinderte geeignet.

Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der über 1.000 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau, Handwerk & Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina und der Zentralregulie­rung sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:

Unterstützung des Kompetenzfeldleiters und der Produktmanager/innen und die permanente Sicherstellung aller Betriebsabläufe innerhalb des Kompetenzfeldes

Ansprechpartner für Einkaufs- und Vertriebsthemen der Mitglieder und Lieferanten Auskunftgeber zu Preisen/Konditionen, Beständen, Lieferzeiten und Fragen zu unseren Produkten

Auftragserfassung von Lager- und Streckenaufträgen

Umsetzung von Vertriebsmaßnahmen am Telefon oder elektronisch in Abstimmung mit dem Kompetenzfeldleiter oder Produktmanager/in

Stammdaten- und Preispflege in SAP und Übermittlung von Artikelstammdaten an unseren Dienstleister e-direct zwecks Stammdatenpflege

Korrespondenz mit Mitgliedern und Lieferanten und allgemeine, Verwaltungsaufgaben

Wir wünschen uns von Ihnen:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium

Erste Berufserfahrung in ähnlicher Funktion und Produkt-/Marktkenntnisse SHK

Sicherer Umgang mit MS Office-Paket sowie mit SAP

Hohe Einkaufs-, Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie Serviceorientierung

Freude am Verkauf und am Umgang mit Menschen

Kundenorientiertes Denken und Handeln

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten Ihnen:

Ein vielseitiges Aufgabengebiet

Ein angenehmes Umfeld im Unternehmen und gute Kundenbeziehungen

Eine leistungsgerechte Vergütung

Arbeitsplatzbezogene Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen

Flexible Gleitzeit

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum.

SIE HABEN JEDE MENGE VOR.

DARUM NORDWEST.