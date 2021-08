Stellenangebot

Wir wachsen dynamisch weiter und brauchen Unterstützung.

Für die Hagro Haustechnik Großhandels GmbH suchen wir mit sofortiger Wirkung für das Team Projektmanagement / Zentrale Funktionen Haustechnik in Teilzeit / Vollzeit eine(n)

PROJEKTMANAGER/IN

AUSSTELLUNG/MARKETING (M/W/D)

In dieser Funktion sind Sie dem Teamleiter Projektmanagement / Zentrale Funktionen Haustechnik direkt unterstellt.

Die Position ist für Schwerbehinderte geeignet.

Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der über 1.000 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau, Handwerk & Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina und der Zentralregulie­rung sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:

• Betreuung und Weiterentwicklung des Ausstellungskonzeptes XCELLENT Bäderwerk mit

Fortführung und Ausbau des darin enthaltenen Marketingkonzeptes

Konzeption und Planung von neuen Ausstellungsbädern und Renderings

Planung und Durchführung der jährlichen Sitzungen mit allen Konzepthändlern

Konzeption und Koordination der Erstellung von Printmedien im Bereich Haustechnik

Übernahme von weiteren Projekten rund um das SHK-Ausstellungsgeschäft

Beratung und Innovationsgeber der Fachhandelspartner im Bezug auf eine Vielzahl an Themen rund um das SHK-Ausstellungsgeschäft

Gemeinsame Kundenbesuche mit den zuständigen Außendienstmitarbeitern zu Themen rund um das SHK-Ausstellungsgeschäft

Planung und Steuerung von Ausstellungsumrüstungen der angeschlossenen Fachhandelspartner

Wir wünschen uns von Ihnen:

mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Ausstellungsberater(in) im Ausstellungsgeschäft SHK

Abgeschlossenes Studium im Bereich Innenarchitektur oder Objekt- und Raumdesign von Vorteil

Produkt-/Marktkenntnisse SHK

Hohe Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie Serviceorientierung

MS-Office Kenntnisse von Vorteil

Hohes Maß an Kreativität und ausgeprägtes räumliches Denken

Kundenorientiertes Denken und Handeln

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen:

Ein vielseitiges Aufgabengebiet

Ein angenehmes Umfeld im Unternehmen und gute Kundenbeziehungen

Eine leistungsgerechte Vergütung

Arbeitsplatzbezogene Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen

Flexible Gleitzeit

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum.