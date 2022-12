Verantwortung aufgeteilt: Christian Schepermann (links) ist neuer Geschäftsbereichsleiter IT & Prozessmanagement und Martin Reinke (rechts) ist Geschäftsbereichsleiter Digitale Services & E-Business in der Nordwest-Verbundgruppe. Foto: Nordwest

Die Nordwest Handel AG stellt ihren Geschäftsbereich IT & E-Business neu auf. Künftig wird in interne und externe IT unterschieden, um den unterschiedlichen und spezifischen Aufgabenstellungen fokussierter begegnen zu können. So sollen die Prozesse innerhalb der Verbundgruppe und im Hinblick auf die digitalen Services für die Fachhandels- und Lieferantenpartner zukunftsfähig optimiert und weiter ausgebaut werden.

Die Digitalisierung ist ein strategischer Wettbewerbsfaktor sowohl für die Fachgroßhändler als auch für die Hersteller, die sich der Nordwest Handel AG als Partner angeschlossen haben. Als dynamischer Lösungsanbieter hat Nordwest in dem Geschäftsbereich IT & E-Business unzählige komplexe Projekte realisiert, für die man bei Nordwest in Zukunft ein noch größeres Wachstumspotenzial ausschöpfen will. In Folge wird der Geschäftsbereich gesplittet und aus der ehemaligen IT & E-Business-Abteilung gehen nunmehr zwei neue Geschäftsbereiche hervor:

Martin Reinke, langjähriger Geschäftsbereichsleiter IT & E-Business, wird einen Teil seines bisherigen Verantwortungsbereiches in den neu geschaffenen Geschäftsbereich IT & Prozessmanagement übergeben. Er verantwortet damit seit Mitte November als Geschäftsbereichsleiter Digitale Services & E-Business alle externen Dienstleistungen und Konzepte für die Fachhandels- und Lieferantenpartner. Dazu zählen im digitalen Vertrieb das Online-Vertriebskonzept eSHOP mit der Option der Vernetzung zu Endkundensystemen, umfangreiche Beratungsdienstleistungen, die komplette Datenlogistik mit dem Artikeldatenmanagement via DataConnect, die digitale Vernetzung von Prozessen mit dem EDI-Clearing-Center als Partnerbörse für Lieferanten und Fachhandelspartner sowie die Weiterentwicklung von digitalen Tools wie Meine-Wartung und dem N.I.S.-Extranet.

Der neue Geschäftsbereich IT & Prozessmanagement wird seit Mitte November von Dipl.-Ökonom Christian Schepermann geleitet. Der 55-Jährige bringt über 20 Jahre Erfahrung aus dem IT-Management mit Fokus auf SAP-Anwendungsentwicklung mit, unter anderem bei Unternehmen wie der Grohe AG und der Hella Corporate Center GmbH. Aufgrund seiner fundierten Kenntnisse, ganze ERP-Landschaften zu erneuern, versteht sich Christian Schepermann bestens auf weltweite Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung. Die ERP-Weiterentwicklung auf SAP-Basis im Bereich Finanzen, Logistik und Vertrieb stellt dabei einen seiner Aufgabenschwerpunkte bei Nordwest dar.

„Digitalisierung steht bei Nordwest im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie. Die Optimierung von digitalen Prozessen betrifft heutzutage alle Abläufe in Unternehmen – sowohl bei uns intern als auch aufseiten unserer Partner“, erläutert Nordwest-Vorstand Jörg Simon die Organisationsveränderungen. „Wir freuen uns, dass wir mit Christian Schepermann einen erfahrenen Geschäftsbereichsleiter für die neu geschaffene Position gewinnen konnten, der Pioniergeist und Umsetzungskraft in sich vereint. Gleichzeitig kann sich dank der neuen Aufteilung Martin Reinke mit seinem rund 70-köpfigen Team auf die Digitalen Services und das E-Business fokussieren, um sie im Sinne unserer Handelspartner und Industriepartner weiter voranzubringen.“