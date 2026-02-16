In einem Marktumfeld, das zunehmend von wirtschaftlicher Unsicherheit, steigendem Kosten- und Margendruck sowie zurückhaltender Kreditvergabe geprägt ist, gewinnt eine stabile und zukunftsorientierte Finanzstruktur für den mittelständischen Fachhandel stark an Bedeutung. NORDWEST unterstützt seine Partner daher mit einem breiten Portfolio an Finanzdienstleistungen, die gezielt auf die Anforderungen des Produktionsverbindungshandels zugeschnitten sind und Fachhandels- sowie Lieferantenpartnern spürbare Vorteile bieten.

Die Zentralregulierung von NORDWEST hat sich seit Jahrzehnten als verlässliches Instrument zur finanziellen Stabilität bewährt. Durch die umfassende Delkrederehaftung profitieren Lieferanten von einer 100%igen Absicherung gegen Forderungsausfälle – unabhängig von Kreditversicherern oder Marktbedingungen. Gleichzeitig erhalten Fachhandelspartner dauerhaft Freiräume in der Warendisposition und können ihre Liquidität planbar steuern. Standardisierte, digitale Prozesse reduzieren den administrativen Aufwand erheblich und schaffen Transparenz in der gesamten Zahlungsabwicklung. Für Händler bedeutet das: weniger Buchhaltungsaufwand, klare Strukturen und mehr Fokus auf das operative Geschäft.

Factoring – sofortige Liquidität und volle Absicherung

Viele klassische Finanzierungswege geraten zunehmend an ihre Grenzen. Die TeamFaktor NW GmbH bietet als 100%ige NORDWEST‑Tochter daher maßgeschneiderte Factoring-Lösungen, die weit über die reine Vorfinanzierung hinausgehen. TeamFaktor kauft offene Forderungen an und zahlt bis zu 100 % der Bruttorechnungssumme innerhalb von 48 Stunden aus – unabhängig davon, wann der Endkunde zahlt. Gleichzeitig übernimmt TeamFaktor das vollständige Delkredere sowie das gesamte Debitorenmanagement inklusive Bonitätsprüfung, Mahnwesen und Buchhaltung. Das Ergebnis: sofortige Liquidität, Risikofreiheit, planbare Spielräume und mehr Zeit für das Kerngeschäft. Auch kleinvolumige Rechnungen können ohne Mindestgebühren eingereicht werden – ein klarer Vorteil für viele mittelständische Unternehmen.

Finanzielle Resilienz in anspruchsvollen Zeiten

Ob Marktunsicherheit, Fachkräftemangel oder steigende regulatorische Anforderungen – eine solide Finanzbasis ist wichtiger denn je. Durch Zentralregulierung und Factoring bietet NORDWEST seinen Partnern leistungsstarke Lösungen:

Liquiditätssicherung und Planungssicherheit

Unabhängigkeit von Banken und Kreditlimitvergaben

Absicherung gegen Forderungsausfälle

Entlastung interner Ressourcen durch digitale Prozesse

Stärkung der Marktposition und bessere Bilanzkennzahlen

Diese Instrumente schaffen nicht nur Stabilität, sondern eröffnen auch neue Wachstums- und Investitionschancen – ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit des Fachhandels.

Jetzt neu: kompakter Überblick in der Broschüre zu Finanzlösungen

Alle Vorteile und Services rund um Zentralregulierung und Factoring sind ab sofort in einer neuen, übersichtlich aufbereiteten Broschüre zusammengestellt. Händler und Lieferanten erhalten darin einen kompakten Einblick, wie sie ihre Liquidität stärken, Risiken reduzieren und ihre finanziellen Handlungsspielräume gezielt erweitern können.

Hier ist die Broschüre für Sie: blaetter-pdf.nordwest.com/finanzloesungen