Pressemeldung

Ein stark gesteigerter Umsatz und ein deutliches Mengenwachstum in nahezu allen Produktbereichen ist das Ergebnis von weiterhin starken, verlässlichen Partnerschaften - so zeigt sich das erste Halbjahr im NORDWEST­Geschäftsbereich Stahl. Mit 42,4 % wurde das Geschäftsvolumen in diesem Bereich im ersten Halbjahr 2021 ggü. Vorjahr übertroffen.

„Wir sind sehr stolz auf das Erreichte und optimistisch, dass sich dieser Trend auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird“, freut sich Jörg Simon, NORDWEST-Vorstand Haustechnik/Stahl/Finanzen, „damit haben wir uns als größter und führender Verbund für den privaten, mittelständischen Stahlbereich weiterhin positioniert und dafür möchte ich all unseren Handelspartnern danken.“

So ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Handelspartnern und NORDWEST im Stahlverbund PHOENIX signifikanter Treiber des Erfolgs. Neben der werthaltigen, positiven Entwicklung mit den bisherigen Bestandspartnern sorgen auch die Zugänge und Akquisitionen für den langfristigen Ausbau des Geschäftsvolumens: Wie die Rückkehr des Handelspartners F.W. Waldhausen GmbH & Co. KG und durch die Lotter Gruppe durchgeführten Kauf des Unternehmens Krönlein Stahlhandel GmbH & Co. KG zeigen. Hier kommt die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Tragen.

Aber auch für weitere Akquisitionen sind der Verbund und das Konzept dahinter gewinnbringend. So konnten in den vergangenen

Monaten trotz aller Corona-Widrigkeiten unter anderem „Die Baustahlfertiger“, Max Schierer und mit Frangema, ein erster belgischer Stahlhandelspartner, gewonnen werden.

Im Stahlverbund PHOENIX hatte man Pandemie-bedingt zwar auf persönliche Treffen verzichten müssen, aber den Kontakt über regelmäßig stattfindende Videomeetings gestärkt und ausgebaut. So hatten auch die Handelspartner untereinander die Möglichkeit, sich regelmäßig auszutauschen. „Wir freuen uns schon wieder auf die ersten geplanten persönlichen größeren Treffen. Aber auch digital bleiben wir der verlässliche Partner für unsere Händler“, so Jörg Simon.

Hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich der Importe im Produktsegment Edelstahl/Rostfrei. Immer mehr Handelspartner vertrauen dieser Entwicklung und sorgen so für ein starkes Mengenwachstum.