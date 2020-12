Auch in diesem Jahr hat die NORDWEST Handel AG Spenden an soziale Organisationen überreicht. Das Frauenhaus der Stadt Dortmund, der Verein Löwenstarke Kinderhilfe Dortmund und das Kinderschutz-Zentrum Dortmund erhielten je 3.000 Euro und ein großes Paket mit wasch- /kochbaren Hygiene-Stoffmasken.

Das Frauenhaus Dortmund bietet Frauen und ihren Kindern, die häusliche Gewalt erleben mussten, eine anonyme und geschützte Unterkunft mit weitreichendem Beratungsangebot. Mit der Spende wird ein Wochenenddienst mit Ansprechpartnerinnen im Frauenhaus finanziert, der den Bewohnerinnen bei allen Fragen zur Verfügung steht.

Der Verein Löwenstarke Kinderhilfe Dortmund engagiert sich durch Spezialisten und Sachleistungen in der klinischen Versorgung (Schwerpunkt Orthopädie) von Kindern und Jugendlichen und ermöglicht Operationen und Rehabilitationen und setzt für diese Maßnahmen die Spende ein - derzeit auch bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, unter anderem einem vierjährigen Mädchen aus Afghanistan.

Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund ist eine Fachberatungsstelle gegen Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch von Kindern. Mit der Spende wird das kreativ-therapeutische Angebot unterstützt, welches den Kindern ermöglicht, kreative Ausdrucksformen zu erlernen.

Corona-bedingt fiel die Übergabe der symbolischen Schecks in der NORDWEST-Zentrale in diesem Jahr aus. Dennoch trafen sich Vorstandsvorsitzender Andreas Ridder und Vorstand Jörg Simon per Videomeeting mit Vertreterinnen und Vertretern der Organisationen, um sich über deren Engagement auszutauschen. „Sie alle leisten wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft, die in Krisenzeiten nicht vergessen werden darf. Von daher ist es uns wichtig, dieses Engagement auch in unsicheren und herausfordernden Zeiten zu unterstützen und Ihnen ein verlässlicher Partner zu sein“, so die beiden Vorstände abschließend.