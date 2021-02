Im Januar war es soweit: für das NORDWEST­Smart Home-Konzept SMARTilligent fällt der Startschuss. Damit bringt das Dortmunder Unternehmen eine herstellerübergreifende Lösung für Hausautomation auf den Markt. Die Handelspartner können ab sofort, unterstützt von NORDWEST, mit dem Vertrieb beginnen und für die Endverbraucher einen wichtigen Beitrag leisten.

Bereits 2020 sollte das Konzept an den Start gehen, Corona machte allerdings Vor-Ort-Beratungen der Kunden unmöglich. „Wir haben die Zwangspause sinnvoll genutzt und SMARTilligent weiter optimiert“, erklärt Rüdiger Bäcker, der das Konzept bei NORDWEST als Projektmanager weiter vorantreibt. So wurden z. B. einfach installierbare „Plug-and-Play“-Produkte im Sortiment ergänzt und durch eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner JF Group GmbH/Reichelsheim auch weitere Alternativen zur Zentralsteuerung in das Konzept integriert.

Mit dem Handelspartner Layer aus Tettnang wurde zudem ein Pilothändler gewonnen, der die (Online-)Distribution von SMARTilligent über verschiedene Vertriebskanäle bundesweit leisten kann und in der Region, um den eigenen Standort, auch mit Beratungs- und Installationsservice vor Ort aktiv ist. Auf der Website www.smartilligent.de, die ebenfalls Ende Januar live geschaltet wurde, können sich Fachhändler und Endkunden kompakt zu den smarten Möglichkeiten des Konzepts informieren und mit Fachhandelspartnern, die das Konzept anbieten, in Kontakt treten.

„Smart Home ist zu einem wichtigen Thema in der Branche geworden. Wir qualifizieren unsere Handelspartner in diesem Segment Fuß zu fassen, ihre Kunden nachhaltig zu beraten und gemeinsam mit ihnen das Konzept umzusetzen“, so Bäcker weiter.



Dazu stehen künftigen SMARTilligent-Partnern auch die Serviceleistungen des Partnernetzwerks von JF weiterhin abrufbar zur Verfügung.

Was ist SMARTilligent?

SMARTilligent bietet ein vollständiges Sortiment hochwertiger Markenprodukte für das Smart Home an, von der Außenlichtsteuerung bis zur Zutrittskontrolle. Die benutzerfreundliche Bedienbarkeit und die am Markt üblichen Übertragungsstandards machen es zu einem smarten Partner für alle Nutzer. Genutzt werden kann das System über mobile Endgeräte und auch Desktop-PCs. Unterschiedliche Ausbaustufen von der reinen Inhouse-Lösung über externe Bedienung bis hin zur Sprachsteuerung sind möglich. „Wichtig zu erwähnen ist, dass SMARTilligent, je nach Betriebsmodus, auch ohne Außenverbindung arbeiten kann. Außerdem lassen sich jederzeit Ergänzungen vornehmen, ohne Insellösungen schaffen zu müssen“, erläutert Projektmanager Bäcker. So spielt es keine Rolle, welcher Schwerpunkt bei der Hausautomation gesetzt wird bzw. mit welchem der Kunde beginnt. „Ob Heizung, Klima, Beleuchtung, Sicherheit, Beschattung oder Überwachung - hier bietet das Konzept vollkommene Flexibilität in der Nutzung.“