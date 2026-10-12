Fast 200 Teilnehmende aus Fachhändler-Kreisen nutzten den NORDWEST Roadstop 2026, um sich im neuen Logistikzentrum in Alsfeld über aktuelle Marktentwicklungen, innovative Verbundleistungen und konkrete Wachstumschancen für den Produktionsverbindungshandel zu informieren. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem Lösungen, die den Fachhandelspartnern helfen, Prozesse zu optimieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen.

Nach dem Erfolg der bundesweiten Roadshow im Jahr 2024 entwickelte NORDWEST das Veranstaltungsformat konsequent weiter und lud seine Fachhandelspartner erstmals zum Roadstop nach Alsfeld ein. An drei Veranstaltungsdurchgängen erhielten die Teilnehmenden praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen bei NORDWEST sowie in zentrale Zukunftsthemen des Fachhandels. Veranstaltungsort war das neue Logistikzentrum, das mit seiner hochperformanten und effizienten Ausrichtung sowie vielen Serviceleistungen den passenden Rahmen für den inhaltlichen Schwerpunkt der Veranstaltung bildete.

„Next Level – Chancen für den PVH“ lautete das zentrale Leitmotiv des Roadstops. Vor dem Hintergrund eines zunehmend anspruchsvollen Marktumfelds zeigte NORDWEST auf, wie Fachhandelspartner durch leistungsfähige Logistik, digitale Lösungen, zielgerichtete Vermarktungskonzepte und innovative Verbundleistungen zusätzliche Wettbewerbsvorteile erzielen können.

Neues Logistikzentrum als sichtbares Zukunftsprojekt

Besondere Aufmerksamkeit galt dem neuen Logistikzentrum in Alsfeld. Im Rahmen ausführlicher Führungen konnten die Gäste die modernen Lager- und Prozessstrukturen hautnah erleben. Transparent wurde der Projektstand vor Ort besprochen. Vom automatisierten Kleinteilelager über Shuttle-Systeme und Ware-zur-Person-Arbeitsplätze bis hin zu modernen Verpackungs- und Versandprozessen wurde deutlich, welche Leistungsfähigkeit hinter der Logistikstrategie von NORDWEST steht.

Für die Fachhandelspartner bedeutet das neue Zentrallager vor allem eine noch höhere Warenverfügbarkeit, schnellere Lieferprozesse sowie die Möglichkeit, Sortimente ohne eigene Kapitalbindung auszubauen und Kunden zuverlässiger zu bedienen. Das Logistikzentrum war damit nicht nur Veranstaltungsort, sondern zugleich greifbares Beispiel für die Unterstützung, die NORDWEST seinen Partnern im Tagesgeschäft bietet.

Konkrete Lösungen statt theoretischer Konzepte

Im weiteren Veranstaltungsverlauf standen zahlreiche Leistungen und Weiterentwicklungen im Fokus, die den Fachhandelspartnern unmittelbar Nutzen stiften. Gezeigt wurde, wie digitale Werkzeuge und automatisierte Prozesse dazu beitragen können, Abläufe effizienter zu gestalten und Kunden noch zielgerichteter anzusprechen. Zentrale Themen waren unter anderem:

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Austausch und Vernetzung als wichtiger Erfolgsfaktor

Neben den Fachvorträgen nutzten die Teilnehmenden vor allem den direkten Austausch mit dem Vorstand, den Fachbereichen sowie anderen Fachhandelspartnern. Bereits am Vorabend boten Lagerbesichtigung, Get-together und gemeinsames Networking zahlreiche Gelegenheiten für persönliche Gespräche und den Austausch von Erfahrungen und Best Practices.

Mit der Kombination aus strategischen Impulsen, praxisnahen Lösungsansätzen und dem direkten Erleben des neuen Logistikzentrums hat sich der Roadstop 2026 als erfolgreiche Plattform für den Dialog mit den Fachhandelspartnern erwiesen. Im Mittelpunkt stand dabei stets die Frage, wie NORDWEST seine Partner auch künftig dabei unterstützen kann, Chancen im Markt zu nutzen und ihr Geschäft zukunftsfähig aufzustellen und nachhaltig weiterzuentwickeln.