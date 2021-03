Linden, Ulmen, Schwarznüsse, Douglasien oder auch Bergahorn: NORDWEST legt einen weiteren Wald in Schleswig-Holstein an. Für jeden neuen Handelspartner wird ein Setzling gepflanzt - für den Klimaschutz und mit einer starken Symbolkraft hinsichtlich der Zusammenarbeit.

Bereits vor fünf Jahren hatte NORDWEST ein Aufforstungsprojekt mit 900 Bäumen gestartet, auch damals kam zu dieser stolzen Anzahl für jeden neuen Handelspartner ein weiterer dazu. Am Ende bestand der NORDWEST-Wald aus über 1.100 Bäumen. „Aufgrund unseres starken Wachstums stieß die Fläche allerdings an ihre Grenzen, weswegen wir jetzt ein weiteres Projekt etabliert haben und durch einen erfahrenen Partner umsetzen lassen. Denn Klimaschutz ist ein kontinuierliches Thema“, berichtet Lara Brüggendieck, NORDWEST-Projektkoordination Vertrieb. Bei den Koordinaten 53°58‘15.9“N 9°32‘44.5“E entsteht so seit kurzem also ein weiterer gesunder Mischwald, der CO2 bindet, die Bodenbeschaffenheit verbessert und für Artenvielfalt sorgen wird.

100 Bäume sind als Basis angelegt worden, mit jeder Neuaufnahme eines Händlers werden es mehr. Zusätzlich dazu hat das Projekt auch eine starke Symbolwirkung. „Auch unser neuer Unternehmenswald ist ein schönes Symbol für gemeinsames, nachhaltiges Wachstum, das uns alle verbindet und stärker zusammenwachsen lässt!“