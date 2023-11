„job gesucht. heimat gefunden.“ – Mit diesem Slogan war NORDWEST am vergangenen Wochenende beim „Tag des Handballs“ in München präsent. Als Sponsor des Deutschen Handballbundes (DHB) stellt das Verbundunternehmen derzeit sein Employer Branding in den Vordergrund, um die Attraktivität von NORDWEST als Arbeitgeber zu stärken. So war der Slogan schon im Januar bei der Handball-Weltmeisterschaft der Herren in Polen und Schweden als Bandenwerbung zu sehen, und im Sommer bei der U21-Junioren-WM in Deutschland und Griechenland.

Aber NORDWEST ist beim „Tag des Handballs“ nicht nur als attraktiver Arbeitgeber aufgetreten, sondern hat das unterhaltsame und sportliche Event außerdem genutzt, um eine gute, gemeinsame Zeit mit seinen Fachhandelspartnern zu verbringen. Das Verbundunternehmen hatte dazu an rund 50 interessierte Fachhandelspartner eine Einladung ausgesprochen. Im Olympiapark München spielte die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer gegen Ägypten, die der Frauen gegen Ungarn und die weibliche U18-Nationalmannschaft gegen die Türkei. Es wurde also Spitzensport und Spaß für die ganze Familie geboten. Bevor es in die Halle ging, stimmte NORDWEST-Vorstand Jörg Simon gemeinsam mit dem Handballexperten Axel Kromer, Vorstand Sport beim DHB, die Fachhandelspartner auf diesen Tag ein. Anschließend wurde zusammen bei den Spielen mitgefiebert, sich im VIP-Bereich gestärkt und die vielen Aktionen in der Olympiahalle besucht, etwa der Infostand von NORDWEST, bei dem es grüne Zuckerwatte für Kinder gab und ein Gewinnspiel für die Erwachsenen. Ein gelungenes Event also für alle Beteiligten!

Darüber hinaus waren sechs Mitarbeiter von NORDWEST kürzlich ebenfalls in München, um im Rahmen des Sponsorings mit Spielern der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei einem Shooting neue Anzeigenmotive für die Employer Branding-Kampagne zu kreieren. NORDWEST sucht nicht nur allgemein Mitarbeiter in verschiedenen, spannenden Berufsfeldern, sondern auch Auszubildende, die das Unternehmen zu den Profis von Morgen ausbildet!

Hier finden Sie alle Informationen zu NORDWEST als Arbeitgeber, zu den vielfältigen Mitarbeiterbenefits und die Stellenausschreibungen: NORDWEST Handel AG - Karriere