Ob Podcasts, die beliebte Digitalisierungs­Stammtischreihe im Live-Stream, Online­Produktpräsentationen oder hybride Veranstaltungen: NORDWEST streamt ab sofort auf neuen Kanälen - mit einem eigens errichteten TV-Studio, das auf Wunsch auch von den Handelspartnern gemietet werden kann.

Mit der Installation des Studios passt sich NORDWEST mit großen Schritten dem sich ändernden Medienkonsum sowie den digitalisierten Veranstaltungswelten an, beides beschleunigt durch die Corona-Pandemie.

„Unsere eSHOP-Herbstveranstaltung vergangenen November haben wir erstmals als rein digitale Veranstaltung, in einem zu dem Zeitpunkt noch improvisierten Studio, durchgeführt. Das Event war ein voller Erfolg, weswegen wir uns schnell entschieden haben, hier professionell zu investieren“, erläutern Andreas Ridder, NORDWEST-Vorstandsvorsitzender, und Jörg Simon, NORDWEST-Vorstand für Haustechnik/Stahl/Finanzen. Auf den bewährten Kommunikationsmix soll aber keinesfalls verzichtet werden, das Studio ist eine wertvolle Ergänzung. „Corona hat uns gezeigt, dass wir weitere Schritte gehen und vorausschauend denken müssen, um unsere Partner zu erreichen und sie auch in herausfordernden Zeiten adäquat mit Informationen zu versorgen“, so die beiden Vorstände weiter.

Die ersten digitalen Veranstaltungen werden bereits im März über das Studio interaktiv und multimedial ausgestrahlt, so zum Beispiel E-Business-Veranstaltungen oder die Kommunikationstage mit verschiedenen Leistungsgemeinschaften.

Und auch der neu ins Leben gerufene Podcast „Verbundfunk“ für Fachhandel und Industrie startet Anfang März. Hier sprechen Branchenkenner alle vier Wochen zu Themen, die den PVH bewegen. Zu hören ist er kostenfrei zum einen über newsroom.nordwest.com und das NORDWEST-N.I.S. sowie auch über die gängigen Streamingdienste Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und Deezer.

Profitechnik erlaubt technische Flexibilität und Dynamik

Das Equipment wurde im Dezember geordert und das Studio bis Ende Februar fertig gestellt. Die Umbauarbeiten und Organisation der Technik übernahmen Beke Quabeck, NORDWEST­Eventmanagement, und Christian Schuster, NORDWEST-E­Business & IT-Beratung. Ton- und Videotechnik sind in TV- Studioqualität vorhanden, für die richtige Ausleuchtung sorgt eine hochmoderne LED-Lichtanlage, Profikameras setzen die Referenten im passenden Winkel in Szene und ermöglichen verschiedene Kameraperspektiven. Mit den vorhandenen Mischpulten lassen sich Vorträge live um weitere Inhalte ergänzen. Zudem ist die Technik auch flexibel im NORDWEST-Showroom einsetzbar, so dass hybriden Veranstaltungen nichts mehr im Wege steht. Eine Regie steuert bei Live-Streams und Veranstaltungen das Geschehen, so dass die Referenten entsprechend entlastet sind und sich voll und ganz auf ihre Vorträge und die Interaktion mit dem Publikum vor den Bildschirmen konzentrieren können. Ein weiterer Vorteil der Technik: Sie macht NORDWEST an dieser Stelle vollkommen Dienstleister-unabhängig. Die Vorbereitung und Erstellung verschiedener Multimedia-Formate erfolgt komplett NORDWEST­intern, wodurch das Studio flexibel und gleichzeitig kostenbewusst betrieben werden kann. So sorgt das Gesamtpaket für spannende Formate mit einer starken Dynamik.

Diesen neuen Kommunikationsformaten stehen Andreas Ridder und Jörg Simon begeistert gegenüber: „Wir setzen mit dem Studio und dessen gebotenen Möglichkeiten einen weiteren Meilenstein in unserer Digitalisierungsstrategie und in unserer Kommunikation.

Davon werden unsere Partner und NORDWEST nach der Corona­Pandemie gemeinsam profitieren. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch in der virtuellen Welt.“