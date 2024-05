Von 2013 bis 2024 bescheinigen die Auszubildenden von NORDWEST dem Verbund jetzt durchgängig eine hervorragende Ausbildungsqualität. Zum zwölften Mal hat das Dortmunder Unternehmen das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ erhalten. Die Auszeichnung wurde auf Basis der Ergebnisse einer anonymen Befragung der Auszubildenden und der aktuellen Ausbildungskennzahlen des Unternehmens verliehen.

Das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2024“ steht für ein hohes Engagement des Unternehmens in der beruflichen Ausbildung, eine hohe Zufriedenheit der Auszubildenden und eine positive Bewertung der Ausbildungssituation durch die Auszubildenden. Diese Kriterien zu erfüllen, ist Teil der Unternehmensidentität von NORDWEST – entsprechend dem Employer Branding-Slogan „job gesucht. heimat gefunden“. Denn in Zeiten von Fachkräftemangel und steigendem Personalbedarf setzt NORDWEST schon lange auf gut ausgebildeten Nachwuchs aus den eigenen Reihen.

So speziell der Arbeitsalltag in einem komplexen Verbundunternehmen mit all seinen Experten auf unterschiedlichsten Gebieten ist, so sehr unterscheidet sich auch der Ausbildungsalltag bei NORDWEST von vielen anderen Firmen. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen in der Berufsschule durchlaufen die Auszubildenden hier zusätzlich zu den Pflicht- auch ihre persönlichen Wunschabteilungen, um noch individueller gefördert zu werden. Dadurch begreifen sie verschiedenste Geschäftsprozesse ergänzend und werden auf vielfältigste Aufgaben vorbereitet – der viel zitierte Blick über den Tellerrand also! Die NORDWEST-Azubis werden in ihren jeweiligen Abteilungen sofort vollumfänglich in das Tagesgeschäft eingebunden. Und sie können im Rahmen ihrer Ausbildung auch Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, wie etwa ein Auslandspraktikum oder verschiedene Schulungen, die den weiteren Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern.

Viel Lob für NORDWEST

Besonders positiv bewerteten die Azubis bei NORDWEST laut dem anonymisierten Zertifizierungsbericht den Abwechslungsreichtum der Ausbildung und die Möglichkeit, verschiedene Aufgabenbereiche kennenzulernen und eigenverantwortlich konkrete Aufgaben zu bearbeiten, die flexiblen Arbeitszeiten und den Wissensfluss im Unternehmen. Mehrfach positiv hervorgehoben wurde auch das gute Betriebsklima, die Wertschätzung und das gute Verhältnis zu den Kollegen, die Hilfsbereitschaft in den Abteilungen sowie der Respekt untereinander und gegenüber den Azubis. NORDWEST kümmert sich gut um seine Auszubildenden und übernimmt sie in der Regel auch nach der Abschlussprüfung.

NORDWEST hat aktuell 15 Azubis, die in vier verschiedenen Berufen ausgebildet werden und ist stolz auf die Auszeichnung: 12 Jahre Azubi-geprüft!