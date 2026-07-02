Unser neues Mitglied Otto Korn in Worms hat vergangene Woche eine Hausmesse rund um die delphis Exklusivmarke veranstaltet.

V or Ort konnten die Besuchenden die neue delphis Ausstellung entdecken und sich von den Fachhandels-Experten von Otto Korn persönlich beraten lassen – mit zusätzlicher Unterstützung durch unseren Außendienstkollegen Markus Klemmer.

Neben der Produktexpertise durften auch unser delphis-Bällebad-Gewinnspiel und unsere Torwand nicht fehlen.

Ein herzliches Dankeschön an die Firma Otto Korn für die gelungene Veranstaltung! Die Hausmesse zeigt einmal mehr, was mit starken Partnern, persönlicher Betreuung und den richtigen Vermarktungsideen möglich ist.

Genau dabei unterstützt die NORDWEST Haustechnik ihre Mitglieder: mit starken Exklusivmarken, individueller Begleitung und Konzepten, die Kundenerlebnisse schaffen, die in Erinnerung bleiben.