02.07.2026  Pressemeldung Alle News von delphis

NORDWEST Haustechnik: ✨ Neue delphis Ausstellung und Hausmesse 💧

Unser neues Mitglied Otto Korn in Worms hat vergangene Woche eine Hausmesse rund um die delphis Exklusivmarke veranstaltet.

Vor Ort konnten die Besuchenden die neue delphis Ausstellung entdecken und sich von den Fachhandels-Experten von Otto Korn persönlich beraten lassen – mit zusätzlicher Unterstützung durch unseren Außendienstkollegen Markus Klemmer.

Neben der Produktexpertise durften auch unser delphis-Bällebad-Gewinnspiel und unsere Torwand nicht fehlen. 🥳

Ein herzliches Dankeschön an die Firma Otto Korn für die gelungene Veranstaltung! Die Hausmesse zeigt einmal mehr, was mit starken Partnern, persönlicher Betreuung und den richtigen Vermarktungsideen möglich ist.

Genau dabei unterstützt die NORDWEST Haustechnik ihre Mitglieder: mit starken Exklusivmarken, individueller Begleitung und Konzepten, die Kundenerlebnisse schaffen, die in Erinnerung bleiben. 🥰

delphis
delphis
NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
www.delphis.de
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AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Schröder Wannentechnik GmbH
SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
DOYMA GmbH & Co

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08.10.2026

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im September 2026: +0,8 % zum Vormonat
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30.09.2026

Erwerbstätigkeit im August 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat gesunken
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30.09.2026

Strom- und Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2026 gesunken
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Einzelhandelsumsatz im August 2026 real um 1,3 % höher als im Vormonat
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Quelle: destatis.de

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