Wir wachsen dynamisch weiter und brauchen Unterstützung.

Für die Hagro Haustechnik Großhandels GmbH suchen wir mit sofor­tiger Wirkung für das Kompetenzfeld Sanitär oder Heizung/Installation in Vollzeit/Teilzeit eine(n)

JUNIOR-PRODUKTMANAGER(IN) (M/W/D)

Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der über 1.000 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau, Handwerk & Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina und der Zentralregulierung sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, ins­besondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

Zu den Hauptaufgaben gehören:

Operative Umsetzung der vereinbarten Ziele bei Lieferanten und Mitgliedern und die Vor- und Nachbereitung von Einkaufsverhandlungen mit dem Kompetenzfeldleiter

Begleitung und Unterstützung des Kompetenzfeldleiters in seinen Konditionsverhandlungen, der Sortimentsarbeit und im Vertrieb

Entlastung des Kompetenzfeldleiters durch Übernahme von selbständig zu bearbeitenden Detailaufgaben im Einkauf, Vertrieb und Verwaltung

Selbständiges Führen eigener Einkaufsverhandlungen ohne Begleitung

Marktbeobachtung und Wettbewerbsanalyse

Mitarbeit an Konzeption und Umsetzung von Einkaufs-, Sortiments-, Vertriebs- und Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit dem Kompetenzfeldleiter

Kontrolle und Nachhalten der Bonuseingänge

Vor- und Nachbereitung von Mitglieder- oder Lieferantenveranstaltungen

Anfertigen von Präsentations- und Entscheidungsvorlagen

Mitarbeit an der Strategieumsetzung für HAGRO und HATEGRO

Kundenbesuche und Veranstaltungen

Wir wünschen uns von Ihnen:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium

Mehrjährige Branchenerfahrung SHK

Berufserfahrung im Einkauf / Produktmanagement wünschenswert

Sehr gute Sortiments- und fundierte SHK- Kenntnisse

Hohe Einkaufs-, Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie Service­orientierung

Sehr gute Kenntnisse in MS Office (v.a. Excel, PowerPoint) sowie SAP

Verhandlungsgeschick und Abschlusssicherheit, Durchsetzungsstärke und Zielstrebigkeit

Service- und Dienstleitungsorientiert

BegeisterterTeamplayer

Englischkenntnisse von Vorteil

Wir bieten Ihnen:

Ein vielseitiges Aufgabengebiet

Ein angenehmes Umfeld im Unternehmen und gute Kunden­beziehungen

Eine leistungsgerechte Vergütung

Arbeitsplatzbezogene Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen

Flexible Gleitzeit

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum.

SIE HABEN JEDE MENGE VOR.

DARUM NORDWEST.