Mit dem Umbauprojekt beim Fachhandelspartner Johannes Lefeld GmbH & Co. KG hat NORDWEST die bedeutende Marke von 10 km verbauten POS-Modulen erreicht. Foto: Johannes Lefeld GmbH & Co. KG

Moderne Verkaufsflächen sind heute weit mehr als reine Produktpräsentation. Sie entscheiden maßgeblich über Orientierung, Einkaufserlebnis und Kaufbereitschaft der Kundschaft. Mit insgesamt 10 Kilometern verbauten POS-Modulen setzt NORDWEST ein deutliches Zeichen für die Zukunft des stationären Fachhandels und unterstreicht die strategische Bedeutung professioneller Laden- und Flächengestaltung, die Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Emotion miteinander verbindet.

Hinter den inzwischen 10 Kilometern verbauten Point-of-Sale-Modulen steht vor allem die umfassende Expertise des NORDWEST POS- und Ladenbau-Teams. Seit mehr als 18 Jahren begleitet es Fachhandelspartner bei der Modernisierung, dem Umbau, der Erweiterung und dem Neubau ihrer Verkaufsflächen. Das Leistungsspektrum reicht von der Thekenplanung über die Gestaltung von POS-Konzepten für die Exklusivmarke TECWERK bis hin zur ganzheitlichen Planung von Regal- und Lichttechnik.

Mit rund 750 erfolgreich realisierten Projekten verfügt das Team über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung moderner und wirtschaftlicher Verkaufswelten.

Fachhandelspartner schätzen insbesondere die persönliche Beratung vor Ort sowie die ganzheitliche Projektabwicklung aus einer Hand – von der Planung über Modulkataloge, Regaltechnik, LED-Beleuchtung, Warenträger und Etikettenservice bis hin zum Aufbau vor Ort.

Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Dienstleistung für sämtliche Sortimente angeboten werden kann und dabei stets individuelle, passgenau auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene Konzepte entwickelt werden. So entstehen Verkaufsflächen, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch die Kundenführung verbessern, Prozesse erleichtern und die Wettbewerbsfähigkeit des Fachhandels nachhaltig stärken.

In Zeiten steigender Kundenerwartungen und zunehmender Vergleichbarkeit von Produkten kommt der professionellen Gestaltung von Verkaufsräumen eine immer wichtigere Rolle zu. Eine durchdachte Flächenplanung sorgt für bessere Orientierung, stärkt die Wahrnehmung von Marken und Sortimenten und schafft ein Einkaufserlebnis im stationären Fachhandel.

Verkaufspotenziale heben durch einen neuen POS-Auftritt für den Fachmarkt Johannes Lefeld

Ein aktuelles Beispiel für diesen Ansatz ist die umfassende Neugestaltung des Fachmarktes der Johannes Lefeld GmbH & Co. KG im westfälischen Rietberg. Dort wurden auf einer Länge von mehr als 150 Metern zusätzliche POS-Module integriert und eine durchgängige Warenpräsentation geschaffen. Zuvor waren bereits einzelne Bereiche wie Thekenlösungen, Bühnenflächen und Markeninszenierungen erfolgreich umgesetzt worden. Im Zuge der vollständigen Modernisierung realisierte NORDWEST schließlich die komplette Regalierung inklusive integrierter LED-Beleuchtung aus einer Hand. Das Ergebnis ist eine moderne und klar strukturierte Verkaufsfläche, die Produkte optimal in Szene setzt und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität erhöht.

NORDWEST begleitet seine Partner dabei ganzheitlich – von der ersten Idee über eine umfassende 3D-Planung und durchdachte Konzeptentwicklung bis zur professionellen Umsetzung vor Ort, um eine effiziente Flächennutzung zu gewährleisten und gleichzeitig den Rahmen für ein attraktives Einkaufserlebnis zu schaffen.

„Die Neugestaltung unserer Verkaufsfläche ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft. Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung war NORDWEST ein kompetenter Partner an unserer Seite. Gemeinsam haben wir ein Konzept entwickelt, das unsere Sortimente optimal präsentiert und sich konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiert“, sagt André Wieneke, Geschäftsführer der Johannes Lefeld GmbH & Co. KG. Besonders hervor hebt er die praxisnahe Unterstützung von der Planung bis zur aktiven Begleitung des Umbaus sowie den daraus entstandenen Mehrwert für das Unternehmen.

Das Erreichen der 10-Kilometer-Marke ist für NORDWEST deshalb weit mehr als eine beeindruckende Zahl. Es ist ein Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Fachhandelspartnern und für die Überzeugung, dass moderne Verkaufsflächen entscheidend dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des stationären Handels nachhaltig zu stärken.