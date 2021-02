Top Employer Deutschland Mittelstand 2021: NORDWEST erhält in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal die begehrte Auszeichnung von internationaler Reputation. Das unabhängige Top Employer Institut mit Sitz in Amsterdam hatte das Dortmunder Unternehmen in den vergangenen Monaten, anhand verschiedener Kriterien, auf Herz und Nieren geprüft. NORDWEST wurde dabei eine herausragende Leistung im Rahmen seiner Personalarbeit, die auch in der Corona-Krise überzeugend ist, bescheinigt.



„Es war uns wichtig, unsere Personalprozesse und Mitarbeiterbedingungen in einem Krisenjahr, wie dem Corona­Jahr 2020, prüfen und zertifizieren zu lassen. Denn auch in fordernden Situationen setzen wir alles daran, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein. Das wurde uns jetzt mit der erneuten Auszeichnung bestätigt, was uns extrem freut“, so die NORDWEST-Vorstände Andreas Ridder und Jörg Simon.

Mehrstufiges Verfahren und Vorbildfunktion bewertet

In einem sechsstufigen Zertifizierungsprozess wurde eine Vielzahl von Themenfeldern untersucht und bewertet. Dazu gehörten die Bereiche People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion. Das Institut legte ein besonderes Augenmerk auf die Maßnahmen und deren Kommunikation, die innerhalb des Unternehmens in den einzelnen Bereichen umgesetzt werden. Und auch wie die Führungskräfte die Maßnahmen vorleben, stand im Fokus des Verfahrens.