Pressemeldung

Am 11. Februar 2022 wurden gleich vier Auszubildende bei Nordwest für den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung im Bereich Groß- und Außenhandel sowie E­Commerce beglückwünscht. Die bestandene Abschlussprüfung, die von allen mit guten Noten gemeistert wurde, wurde jetzt vom Vorstand und dem Bereich Personalentwicklung geehrt. Der Stolz und die Freude waren den Azubis deutlich anzusehen, insbesondere weil sich alle auf eine Übernahme in der Dortmunder Firmenzentrale freuen können.

Die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte hat bei Nordwest eine lange Tradition: Um den Geschäftserfolg nachhaltig sicherzustellen, investiert Nordwest gezielt in die eigenen Nachwuchskräfte, um von vornherein das notwendige Fach- und Branchenwissen sowie das entsprechende Netzwerk und Geschäftsverständnis zu vermitteln. „Eine auf die Zukunft ausgerichtete Ausbildung gehört für uns zur Unternehmens-DNA“, erläutert Jörg Simon, Vorstand der Nordwest Handel AG. Jörg Simon und Michael Rolf, Vorstände, Christian Scherpner, Geschäftsbereichsleiter Personal, und Alina Kaspereit, Personalentwicklung & Ausbildung, gratulierten den vier glücklichen Absolventen, darunter zwei Kaufleute für Groß- und Außenhandel und zwei Kaufleute für E-Commerce.

Mitarbeit auf Augenhöhe, abwechslungsreicher Lehrplan

Die jetzt ehemaligen Auszubildenden starten in den Bereichen Service-Center, Vertriebskonzepte, E-Business und Web­Anwendungen. Rückblickend zum Ausbildungsverlauf lauten die Feedbacks von Dennis Davydoy: „Ich war von Anfang an voll integriert“, von Aylin Baloglu: „Ich wurde wirklich sehr gut von allen Kollegen aufgenommen“, von Leon Gärtner: „Wir wurden an jeder erdenklichen Stelle unterstützt“ und von Leonhard Schmidt: „Ich freue mich, einen Platz in meiner absoluten Wunschabteilung bekommen zu haben“.

Dass das Ausbildungskonzept aufgeht, haben bereits schon die vergangenen Jahre gezeigt: 2021 erhielt Nordwest zum neunten Mal das unabhängige Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ von der Ertragswerkstatt GmbH. Geschätzt werden unter anderem, neben der Vermittlung von theoretischem Wissen in Berufsschule und Uni, auch die vollumfängliche Einbindung in das Tagesgeschäft und in verschiedenste spannende Sonderprojekte.