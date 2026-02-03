Auch im Jahr 2026 setzt NORDWEST mit dem TrainingsWerk-Programm Maßstäbe in der Qualifizierung seiner Fachhandelspartner. Das Aus- und Weiterbildungsangebot des Verbundunternehmens wird kontinuierlich erweitert, um den aktuellen Herausforderungen der Branche zu begegnen und den nachhaltigen Unternehmenserfolg der Fachhändler zu sichern. Neben bewährten und beliebten Präsenzlehrgängen und praxisnahen Online-Trainings erwarten die Teilnehmenden im kommenden Jahr einige spannende Neuerungen.

Das TrainingsWerk-Programm bietet dieses Jahr noch mehr Vielfalt – von Digitalisierungsthemen über die klassische Warenkunde und Vertriebs- und Einkaufsthemen bis hin zu Social Media und Onlinemarketing.

Neue Sachkundelehrgänge für Bau, Handwerk und Industrie

Neu im Schulungsangebot 2026 sind der „Sachkundelehrgang Prüf- & Messtechnik NORDWEST“ und der „Sachkundelehrgang Hebetechnik“. Ebenfalls frisch im Programm sind die Weiterqualifizierungen zu den Themen „Baudokumentation“ und „Abnahme & Mängelhaftung und Verjährung der Mängelansprüche“, die sich an technische und kaufmännische Mitarbeiter in der Objektbearbeitung richten.

Fachberater-Lehrgänge für alle Warensegmente

Neben den beliebten und bewährten PSA-Fachberater-Lehrgängen im Frühjahr und Herbst, können die Fachhandelspartner ihre Beratungskompetenz in den Fachberater-Lehrgängen Schweißtechnik, Drucklufttechnik, Oberflächentechnik, chemisch-technische Produkte, Betriebseinrichtung und Werkzeuge vertiefen und mit einer anerkannten Zertifizierung als Geprüfter Fachberater abschließen. Damit stärken die Teilnehmenden nicht nur ihre Fachkompetenz, sondern dokumentieren diese auch nach außen.

Im Fokus: Vertriebs- und Onlinemarketing-Themen

Der im letzten Jahr erstmalig absolvierte Kurs „Startbahn Vertriebspilot“ zu vielfältigen Vertriebsthemen begeisterte die Teilnehmenden und findet dieses Jahr erneut statt.

Noch frisch im TrainingsWerk-Kontext sind auch die Social-Media-Schulungen für LinkedIn und Meta, die sich je nach Kurs an Anfänger oder Fortgeschrittene richten, und gezielt auf die digitale Sichtbarkeit und das professionelle Auftreten im Netz vorbereiten. Die SEO-Basisschulung zur Suchmaschinenoptimierung der Fachhändler-Websites wurde bei der Premiere vergangenes Jahr sehr positiv aufgenommen und wird deswegen wiederholt. Denn wer bei Google & Co. nicht gefunden wird, verliert potenzielle Kundschaft.

Als Premiere neu im Portfolio ist zudem das Seminar „LinkedIn Fokus – Become Corporate Influencer“. Es unterstützt Unternehmen dabei, ein stabiles und nachhaltiges Corporate-Influencer-Team zu bilden, das die digitale Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens stärkt.

Modernes Lernen, starke Betreuung

NORDWEST sorgt mit erfahrenen Trainern, modernen Lernumgebungen und einem umfassenden Service bei TrainingsWerk für optimale Rahmenbedingungen, damit die Mitarbeitenden aus dem Händlernetzwerk sich persönlich und fachlich weiterentwickeln können. Ob kompakte Webinare, mehrtägige Intensivkurse oder flexible E-Learning-Module – das Programm 2026 bietet für jeden Bedarf das passende Format. Mit dem hier vermittelten Wissen sind Fachhandelspartner von NORDWEST dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus.