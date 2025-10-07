Mit einem motivierten Laufteam, einem aufmerksamkeitsstarken Pavillon und viel Teamgeist war NORDWEST beim Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon 2025 erneut ein sichtbarer und engagierter Partner des Events – und setzte ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Gesundheit und Arbeitgeberattraktivität.

Traditionell fiel am 03. Oktober 2025 um 11 Uhr der Startschuss für den Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon – und NORDWEST war mittendrin. Mit 5.000 Teilnehmenden und rund 250 Staffeln wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Auch das NORDWEST-Team war mit seinen engagierten Läufer*innen gut vertreten. Die Strecke führte vom Phoenix-See über Phoenix West, vorbei an der NORDWEST-Zentrale, durch den Westfalenpark und Rombergpark zurück zum See und gestaltete sich als ein abwechslungsreicher Rundkurs durch Dortmunds Süden.

Teamgeist und sportliche Motivation bei NORDWEST

Das NORDWEST-Laufteam meisterte die 21,1 Kilometer entweder komplett oder aufgeteilt als 3er-Staffel mit viel Einsatz und Begeisterung. Cristina Kattwinkel von TeamFaktor sagte im Anschluss: „Der Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon war für uns mehr als nur ein sportliches Event – es war ein echtes Teamerlebnis! Gemeinsam mit den Kolleg*innen hier anzutreten, hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern auch den Zusammenhalt gestärkt." Lars Meißner aus dem Geschäftsbereich Handwerk & Industrie ergänzte: „Die gegenseitige Motivation und die Freude über unseren sportlichen Erfolg haben gezeigt, wie viel positive Energie in solchen Events steckt. Es war ein Tag voller Teamgeist, der uns auch im Arbeitsalltag näher zusammenbringt."

NORDWEST als Sponsor und Arbeitgeber sichtbar vor Ort

Als regionaler Sponsor war NORDWEST nicht nur auf der Strecke präsent, sondern auch mit einem eigenen Pavillon an der Hörder Burg. Das Team Human Resources nutzte die Gelegenheit, um mit Besucher*innen ins Gespräch zu kommen und über die Mitarbeiter-Benefits bei NORDWEST zu informieren, zu denen u. a. gemeinsame Sportangebote, Gesundheitsvorsorge, mobile Arbeit, eine familiäre Unternehmenskultur und eine abwechslungsreiche Branche zählen. NORDWEST ist Ausbildungsbetrieb und sucht aktuell auch noch Verstärkung im SAP-Bereich. Der Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon 2025 war für NORDWEST ein voller Erfolg – sportlich und kommunikativ. Mit Teamgeist, Engagement und Sichtbarkeit hat das Unternehmen gezeigt, wie moderne Arbeitgebermarken heute wirken: aktiv, nahbar und gemeinschaftlich.