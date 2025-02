Proaktiv gegen den Fachkräftemangel angehen: Sieben Auszubildende von NORDWEST haben vor kurzem mit guten Noten ihre Abschlussprüfungen absolviert und sind direkt unbefristet in verschiedenen Bereichen des Verbundunternehmens festangestellt worden. Der Vorstand und der Bereich Human Resources gratulierten bei der innerbetrieblichen, traditionellen Abschlusszeremonie.

Leonie Blomenkämper, Kristin Wemhoener, Mathis Lahn und Cedric Koch dürfen sich jetzt Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandelsmanagement nennen, Angelina Haubert, Adrian Schmidt und David Hagestedt sind jetzt Kauffrau/-mann im E-Commerce. Sie alle sind nun in ihren Wunschabteilungen beschäftigt, von Web-Anwendungen oder Datenmanagement über Human Resources bis zu den Bereichen Haustechnik, Handwerk & Industrie sowie Stahl. Hier können sie jetzt weiterlernen, Praxiserfahrungen sammeln und sich auf ihrem beruflichen Weg weiterentwickeln.

Zur bestandenen Abschlussprüfung haben ihnen die drei NORDWEST-Vorstände Jörg Simon, Michael Rolf und Thorsten Sega sowie der Bereichsleiter Human Resources Meik Bekemeier und die Ausbildungsleiterin Alina Kaspereit Glückwünsche und Präsente überbracht. Sie erkundigten sich außerdem über den Verlauf der Prüfungen und fragten nach Feedback zur Ausbildungsqualität bei NORDWEST. Denn die Auszubildenden genießen als zukünftige Fachkräfte und wichtige Bereicherung einen hohen Stellenwert. Deshalb ist es immer das Bestreben des Verbundunternehmens, mögliches Verbesserungspotenzial auszumachen und umzusetzen.

Auch der für Personal zuständige Vorstand Thorsten Sega betonte die Bedeutung der eigenen Ausbildungskultur: „Die Förderung eigener Nachwuchskräfte ist eine wichtige Säule bei der Bewältigung des Fachkräftemangels. Wir sind sehr stolz auf die sehr hohe Qualität unserer Ausbildung, die durchweg positiven Rückmeldungen unserer Auszubildenden und die Tatsache, dass wir seit 2013 kontinuierlich jedes Jahr das unabhängige Siegel ‚Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb‘ erhalten.“

Lob für die Qualität der Ausbildung bei NORDWEST

Die NORDWEST-Auszubildenden lernen das gesamte Unternehmen in allen Facetten kennen – sowohl die Warenbereiche als auch die Fachbereiche wie Vertrieb, Service, Marketing, Digitalisierung und Finanzen. So gewinnen sie Einblicke in allen wesentlichen Geschäftsbereichen, die nicht zwingend zu ihrer Ausbildung gehören, um im Gesamtbild die Verbundgruppe und die verschiedenen Prozesse sowie deren Zusammenhänge zu verstehen. Eine perfekte Vorbereitung auf die differenzierten Aufgaben im Verbundunternehmen, dass Handels- und Lieferantenpartner vernetzt.

Leonie Blomenkämper sagte hierzu: „Ich habe die Ausbildung bei NORDWEST als rundum gut empfunden. Sie ist vielfältig, abwechslungsreich und man wird gut unterstützt. Dadurch, dass man im Laufe der Zeit in verschiedenen Abteilungen arbeitet, bekommt man viel mehr Einblick in unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, als das in anderen Unternehmen der Fall ist. Ich hatte das Glück, am Ende mehrere Abteilungen zur Auswahl zu haben, in denen ich hätte weiterarbeiten können. Und ich habe mich für Human Resources entschieden, weil das eigentlich von Anfang an mein Wunsch war. Es ist toll, dass NORDWEST mir diese Möglichkeit bietet.“

Kristin Wemhoener ergänzte: „Ich bin froh, dass ich mich jetzt Vollzeit in den Projekten im Bereich Haustechnik einbringen kann. Darauf freue ich mich, denn ich habe dort eine Stelle im Projektmanagement gefunden, die mir sehr viel Spaß macht und bei der ich mich weiterentwickeln kann. Das ist super! Generell bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf meiner Ausbildung bei NORDWEST. Man wird als Azubi voll eingebunden und es wird auf die individuellen Wünsche eingegangen. Das ist nicht selbstverständlich!“

David Hagestedt meinte abschließend: „Nach meinem Abschluss als Kaufmann für E-Commerce bin ich jetzt voll zufrieden mit meinen Aufgaben und fühle mich auch im Unternehmen sehr wohl. Ich freue mich jetzt darauf, als vollwertiges und geschätztes Teammitglied intensiv in den verschiedenen spannenden Projekten mitzuwirken, mich einzubringen und weiterzuentwickeln.“