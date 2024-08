Der 54-jährige Maschinenbauingenieur ist ein ausgewiesener Branchenexperte: In den vergangenen 30 Jahren war er bereits in leitenden Funktionen für Grohe, Schulte Duschkabinenbau und Oventrop tätig. Hierzu Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „Ich freue mich sehr, dass wir Norbert Heupel für die Leitung dieser wichtigen Unternehmensbereiche gewinnen konnten. Durch seine langjährige Erfahrung in der Sanitärbranche bringt er wertvolles Know-how in unser Unternehmen ein. Gemeinsam mit ihm werden wir weiter daran arbeiten, perfekte Produkte und maßgeschneiderte technische Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Gebäude zu entwickeln. Schon heute bieten wir innovative Produkte und individuelle Lösungen insbesondere für die Sanierung, Modernisierung und Renovierung von Bestandsgebäuden. Diesen Bereich wollen wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen.“

