Die innovative, vielseitig einsetzbare Komplettlösung wurde konstruktiv weiterentwickelt und ist noch robuster, effizienter und mit 44 dB(A) noch einmal deutlich leiser als die Vorgängergeneration. Die platzsparende Anlage mit Konstantdruckregelung kommt ohne Membrandruckbehälter aus und ist einfach zu installieren und zu bedienen. Sie eignet sich für die Aufstellung im Innen- und Außenbereich und bietet einen komfortablen, zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb. Typische Anwendungen sind Bewässerung und Wasserversorgung in Haus und Garten aus Tanks, Brunnen oder Zisternen.

Für die neue Generation wurde die kompakte Druckerhöhungsanlage auf Basis von Erfahrungen im Markt in einer Reihe von Punkten konstruktiv weiterentwickelt. Die Hydraulikabdeckung ist jetzt aus einem neuen, flexibleren Kunststoff in einer höheren Materialstärke, wodurch die Geräuschemission gesenkt werden konnte. Eine verbesserte Konstruktion des Einlasses ermöglicht eine effizientere Ansaugung und erhöht noch einmal den Wirkungsgrad der Anlage, außerdem sorgt eine Optimierung von Schweißnaht-Positionen für eine größere Robustheit. Ebenfalls weiterentwickelt wurde der Ansaugstopfen. Eine verbesserte Konstruktion verhindert Beschädigungen durch zu starkes Anziehen, und eine Drehsperre reduziert die Geräuschentwicklung am Rückschlagventil und trägt damit ebenfalls zu einem leiseren Anlagenbetrieb bei.

Design, Regelung und Bedienung des innovativen Hauswasserwerks sind gleichgeblieben. Zentraler Vorteil ist die komfortable Konstantdruckregelung mit integriertem Frequenzumrichter. Die Scala2 stellt auch bei schwankenden Vordrücken an bis zu acht Entnahmestellen einen konstanten Druck bereit, der sich am Bedienpanel stufenweise von 1,5 bis 5,5 bar einstellen lässt. Zudem benötigt die Anlage keinen großen Membrandruckbehälter, sondern kommt mit einem kleinen, integrierten Steuerbehälter aus, der Kleinstleckagen wie einen tropfenden Wasserhahn kompensiert. Dadurch reduziert sich das Raumvolumen der Anlage auf rund 24 Liter. Die Scala2 ist damit rund 75 Prozent kleiner als herkömmliche Hauswasserwerke.

Zu den besonderen Vorteilen zählt der geräuscharme Betrieb. Mit einem Schalldruckpegel von lediglich 44 dB(A) ist die neue Scala2 leiser als eine moderne Geschirrspülmaschine und zählt zu den geräuschärmsten Druckerhöhungsanlagen überhaupt. Möglich wird das durch ein stabiles Aluminiumgehäuse, die variable Drehzahl, eine lüfterlose Motorkühlung und die konstruktiven Weiterentwicklungen gegenüber der Vorgängergeneration. Durch den leisen Betrieb kann die Anlage problemlos auch in wohnnahen Bereichen aufgestellt werden.

Der hocheffiziente Permanentmagnetmotor deckt mit einer Förderleistung von 45 m Hmax die typischen Anforderungen im häuslichen Bereich ab, kommt dabei aber mit einer Leistungsaufnahme von maximal 550 Watt aus, rund die Hälfte eines herkömmlichen Hauswasserwerks. Die Anlage ermöglicht damit einen sparsamen Betrieb mit geringem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. Die Scala2 ist montage- und bedienerfreundlich konstruiert und kann werkzeuglos und in der Regel ohne elektrische Umbauarbeiten installiert werden. Inbetriebnahme und Bedienung erfolgen mit Hilfe des übersichtlichen, intuitiven Bedienpanels. Die umfangreiche Sicherheitsausstattung der Anlage reicht von integrierten Schutzfunktionen gegen Motorblockade und Trockenlauf über eine Frostschutzwarnung bis zum anwählbaren Überflutungsschutz.

Die Scala2 ist eine vielseitige Lösung für zahlreiche Wasserversorgungs-Anwendungen in Haus und Garten. Durch die hohe Schutzklasse IPX4 und dauerhaft zulässige Umgebungstemperaturen bis +55 °C eignet sie sich auch für eine frostgeschützte Aufstellung im Außenbereich, beispielsweise in unmittelbarer Nähe des Brunnens oder der Zisterne. Bei der neuen Generation sind zudem erstmals alle Bauteile trinkwasserkonform ausgeführt (UBA-Zulassung nach Trinkwasserverordnung), und die Anlage kann mittelbar mit dem Trinkwassernetz verbunden werden.