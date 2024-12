Testo Herbstaktion. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Noch bis 31.12.24: Testo Herbstaktion!

Als Vorreiter in Sachen Digitalisierung im SHK-Bereich denken wir Heizungsmesstechnik weiter: Weg von analogen Einzelgeräten hin zu digital vernetzten Messlösungen für alle Anwendungen. Im Zeitraum vom 02.09. bis 31.12.2024 geben wir beim Kauf eines testo 300 Profi-Set PLUS oder testo 300 Allrounder-Set PLUS eine Stirnlampe gratis dazu