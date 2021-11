Pressemeldung

INSUL-TUBE ® H PLUS von NMC Foto: NMC®

Die flexible Rohrisolierung INSUL-TUBE® H PLUS besteht aus geschlossenzelligem Weichschaum auf Synthesekautschukbasis. Dadurch verfügt sie über eine extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit und kann Wärmeverluste von Verteilerleitungen einer Sanitär- und Heizungsinstallation um bis zu 80 % reduzieren. Dies erhöht nicht nur die ökonomische sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

INSUL-TUBE® H PLUS besitzt des Weiteren schalldämpfende Eigenschaften und reduziert Knack- und Fließgeräusche in den Leitungen.

Die Produktvariante INSUL-TUBE ® H PLUS XT ist mit einem beidseitig selbstklebenden Verschlusssystem ausgestattet, das die Verarbeitungszeit insbesondere bei bereits installierten Leitungen um bis zu 50 % reduziert.

Die Rohrisolierungen INSUL-TUBE® H PLUS und H PLUS XT sind als 2-Meter-Stücke in verschiedenen Dämmdicken nach GEG erhältlich.

Wer größere Mengen benötigt, liegt mit dem Endlosschlauch INSUL-TUBE® H PLUS COIL genau richtig. Hier kann der Verarbeiter immer genau die Länge abschneiden, die er tatsächlich braucht. Dadurch wird der Verschnitt erheblich reduziert.

Auch im Brandverhalten kann INSUL-TUBE® überzeugen. Der Dämmstoff verzeichnet gemäß EN 13501-1 bei einer Dämmdicke von 10 bis 20 mm die Klasse B L s3d0 und bei einer Dämmdicke von 21 bis 54 und 25 mm die Klasse CLs3d0.

mehr