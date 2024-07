Anstellungsart: Feste Anstellung, Vollzeit



Unternehmen: NMC Deutschland GmbH



Die NMC Deutschland GmbH, Teil einer internationalen Unternehmensgruppe im Bereich synthetischer Schaumstoffe, sucht zur Verstärkung des Teams im Bereich Technical Insulation einen engagierten Sales Manager / Außendienstmitarbeiter Vertrieb (m/w/d).



Deine Aufgaben:

Vertrieb von Dämmmaterialien für technische Anlagen im Außendienst

Ausbau und Pflege des bestehenden Kundenstammes

Persönliche Betreuung und Beratung der Bestandskunden

Gezielte Bedarfsermittlung beim Kunden

Erstellung von Angeboten und Aufträgen

Präsentation des Produktportfolios bei Handels- und Industriekunden

Systematische Bearbeitung des Verkaufsgebietes

Wettbewerbsanalyse und Umsetzung von Verkaufsstrategien

Vertretung auf Messen und Veranstaltungen

Regelmäßiges Reporting der Vertriebsaktivitäten

Dein Profil:

Erfahrung im Verkauf technischer Produkte im B2B-Bereich

Kenntnisse im Bereich technischer Dämmung von Vorteil

Betriebswirtschaftliches Verständnis

Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Kunden- und Zielorientierung sowie Teamfähigkeit

Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke

Freude am Umgang mit Menschen und Verkauf

Kontaktfreudiges und selbstsicheres Auftreten

Bereitschaft zur Übernachtung

Flexibilität und Mobilität

Wir bieten:

Eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe

Ein dynamisches und wachsendes Umfeld in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Mitarbeit in einem erfolgreichen, motivierten und aufgeschlossenen Team

Flache Hierarchien und offene Kommunikation

Möglichkeit zur selbstständigen Arbeit und persönlichen Entwicklung

Unbefristetes Arbeitsverhältnis

Attraktive Vergütung mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Firmen-PKW (auch zur privaten Nutzung)

Laptop, Tablet, Diensthandy und die Möglichkeit des Jobrad-Leasings

Weitere Informationen:

Du erhältst die Möglichkeit auf einen zukunftssicheren, langfristigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem unterstützenden Team.



Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per E-Mail an lars.goldmann(at)nmc-deutschland.de.



Kontakt:

NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b

D-64646 Heppenheim

www.nmc-insulation.com