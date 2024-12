Dampferzeugung mit Großwärmepumpen

Die Tests, die an zwei fortschrittlichen Testständen eines renommierten Forschungsinstituts in Freiburg durchgeführt werden, fokussieren sich darauf, wie effektiv NiroSan® Industry den Anforderungen in Hochtemperaturumgebungen standhält – ein wichtiger Punkt für die Betreiber der Anlage. Ein Ziel der Tests ist es, mittels großer Wärmepumpen Dampf zu erzeugen. Diese liegen im Leistungsbereich von 100 - 150 kW. Getestet werden verschiedene Dampfpunkte: Kühlt man überhitzten Dampf langsam ab, wird irgendwann bekanntlich der so genannte Taupunkt erreicht, an dem der Dampf wieder gesättigt ist und bei weiterer Kühlung erneut zu einer Flüssigkeit kondensiert. Im Falle des direkten Überganges vom gasförmigen zum festen Zustand, also bei einer Resublimation, nennt man diesen Punkt Frostpunkt.

Die Erhitzung von Thermoöl ist eine weitere denkbare Anwendung. Beides ist nicht unbedingt neu – neu ist hingegen die Herstellung der Rohrleitungen mit einem Press-System. Es liegt auf der Hand, dass die Fertigung der Dampferzeuger oder anderer Maschinen so erheblich schneller realisiert werden kann. Allerdings sind Rohre und Fittings nicht nur elementare Bestandteile der Anlage, sondern auch hohen Belastungen ausgesetzt. Nicht jedes Press-System ist daher geeignet; ein hochwertiger Werkstoff und eine einwandfreie Fertigung sind Mindestvoraussetzungen.

Erhitzung von Thermoöl

Ein Aspekt der Forschung betrifft besonders die Erhitzung von Thermoöl, wo die Materialintegrität und thermische Stabilität des Rohrleitungssystems auf Herz und Nieren geprüft werden. Diese Tests sind unerlässlich für die Validierung der SANHA®-Produkte unter realistischen Betriebsbedingungen. Denn Betreiber legen großen Wert darauf, dass Rohre und Fittings nicht nur funktional sind, sondern auch höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Durch diese rigorosen Prüfungen soll sichergestellt werden, dass mit NiroSan® Industry eine zuverlässige Lösung für den Medientransport in solchen Hochtemperaturanwendungen bereitgestellt werden kann.

Premium-Werkstoff und hochqualitative Fertigung

Die Entscheidung, das Rohrleitungssystem NiroSan® Industry in den beiden Testständen – in zwei Größen – einzusetzen, fiel zum einen aufgrund des Werkstoffs. Das Rohrleitungssystem wird aus dem hochwertigen Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) gefertigt. Dieser bietet nicht nur hervorragende Korrosionsbeständigkeit, sondern auch die notwendige Stabilität und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Der Werkstoff enthält deutlich weniger Kohlenstoff als „herkömmliche“ Sanitär-Edelstähle sowie bei SANHA® zudem mindestens 2,3 % Molybdän. Hergestellt wird das gesamte System übrigens in unseren eigenen deutschen Werken.