Taconova steht mit der niersbach industrievertretung ab sofort ein neuer Vertriebspartner zur Seite. Die Handelsvertretung mit dem Spezialgebiet Haus- und Gebäudetechnik ist für den Hersteller intelligenter Gebäudetechniklösungen im Vertriebsgebiet Nordrhein-Westfalen tätig.

Über 20 Jahre Markterfahrung im dreistufigen Vertriebsweg und ein abgerundetes Produkt-Portfolio machen die niersbach industrievertretung zum idealen Geschäftspartner der Taconova GmbH. Als Bindeglied zwischen Industrie, Handel und Handwerk betreut das Unternehmen unter anderem Planungsbüros, Fachgroßhändler, Fachhandwerker und Industriekunden in Nordrhein-Westfalen. Bei der Beratung und dem Vertrieb vorwiegend technischer Produkte konnte das niersbach-Team in den vergangenen Jahren beste Kontakte zu relevanten Marktpartnern aufbauen.

„Die Zufriedenheit und der Erfolg unserer Geschäftspartner und Kunden stehen stets im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns“, erklärt Firmengründer und Inhaber André Niersbach. „Taconova ergänzt mit seinen über 60 Jahren Erfahrung und spezialisierten, qualitativ hochwertigen Produkten unser Portfolio optimal, so dass unsere Kunden bestens von der Zusammenarbeit profitieren und kompetente Beratung aus einer Hand erhalten.“

Auch Alexander Braun, Geschäftsführer bei Taconova in Singen, blickt positiv in die Zukunft: „Unser Ziel ist es, nah am Kunden zu sein, unseren Service auf einem hohen Level zu halten und immer weiter zu verbessern. Mit der niersbach industrievertretung haben wir einen spezialisierten Partner mit jahrelangem Branchen Know-how an unserer Seite, der unsere Kunden in wichtigen Vertriebsgebieten optimal beraten kann. Ich freue mich über die erfolgreiche Zusammenarbeit.“