Gerade weil uns im letzten Jahr physisch so viel trennte sind Zusammenhalt, Wertschätzung und Respekt in Beziehungen umso wichtiger denn je.

Aus diesem Grund ist es uns ein Herzenswunsch Ihnen eine frohe Weihnachtszeit zu wünschen – wo auch immer Sie sind und mit wem auch immer Sie diese Tage verbringen können.

Auch möchten wir uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2020 bedanken. Vielen Dank für Ihre Begeisterungsfähigkeit in die Innovation Kleben und das Vertrauen in unsere professionelle Klebetechnik.

Wir freuen uns darauf unsere Ansprechpartner im nächsten Jahr wieder persönlich zu treffen, auf gelungene Projekte, eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ein gemeinsames Durchstarten.



Das gesamte nie wieder bohren.-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesundes Weihnachtsfest.



Als Teil der großen tesa®-Familie steht die tesa nie wieder bohren GmbH für professionelle Befestigungs- und Produktlösungen. Mit rund 15 Jahren Expertise in bohrlochlosen Montage-Lösungen im Bereich der Badaccessoires unterstützt sie die den Großhandel, Handwerker und Installateure dabei, wertmindernde Beschädigungen in Bädern zu vermeiden und Oberflächen dauerhaft zu schonen. Mit über 70 Adaptervarianten im Sortiment bietet sie noch mehr Möglichkeiten zum klebenden Befestigen, auch über das Bad hinaus.

Profitieren auch Sie von den vielen Vorteilen des Klebens!



Sie haben Fragen zu unserer Profi-Klebetechnik oder den darauf abgestimmten Produkten? Kommen Sie auf uns zu, wir helfen Ihnen gerne weiter!