Pressemeldung

Als besonderes Highlight sticht die erste schwarze Accessoire-Serie von nie wieder bohren., die PRO 020 Black, dem Betrachter ins Auge. Ebenso wurde die erfolgreiche Plan Smart-Serie um eine Chrom-Version erweitert.

Die Bad-Accessoires von nie wieder bohren. lassen sich über einen geklebten Adapter an jeder gewünschten Stelle positionieren und bei Bedarf wieder rückstandslos entfernen. Die Befestigungslösung eignet sich für Untergründe aus Keramik, Metall, Beton, glattem und grobem Naturstein, Holz, (Acryl-) Glas, Spiegel oder teilweise auch aus Kunststoffen.

Bei nicht tragfähigen Untergründen bietet nie wieder bohren. auch passende Bohradapter an, um die Accessoires klassisch mit Schraube und Dübel befestigen zu können.