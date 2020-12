Kosmetikspiegel sind als Alltagshelfer nicht mehr aus gut ausgestatteten Badezimmern wegzudenken. Sie erleichtern neben der kosmetischen Anwendung auch die morgendliche Rasur.

Doch was tun, wenn der Kunde rund um den Waschtisch eine großformatige Spiegelfläche verbaut haben möchte, die Einbausituation beengt ist oder sensible Leitungen geschützt werden sollen?

Unser Sortiment umfasst auch im Bereich der Kosmetikspiegel perfekt auf die nie wieder bohren.-Klebetechnik angepasste Angebote. Gleich ob groß oder klein, rund oder eckig, mit Gelenkarm oder an der Stange, zum Wenden oder LED-beleuchtet - jeder Kosmetikspiegel von nie wieder bohren. lässt sich garantiert klebend befestigen und bietet für zahlreiche Einbausituationen und Oberflächen die perfekte Lösung.

Denn nie wieder bohren. eignet sich hervorragend zum Befestigen auf tragfähig rauen und glatten Untergründen.

Somit finden Kosmetikspiegel flexibel, schnell und zuverlässig ihren Platz auf Fliesen, Feinsteinzeug, Beton und Glas.

Der Clou: Unsere Kosmetikspiegel können sogar direkt auf eine verbaute Spiegelfläche geklebt werden.



Die Montage ist gewohnt einfach: Die Kosmetikspiegel werden entweder direkt an den nie wieder bohren.-Standardadaptern befestigt oder mit Hilfe einer speziell auf die Art der Montage abgestimmten Montageplatte. Mit Abziehen der Schutzfolie werden die Montageplatte und der Adapter zusammen an der Wand vorfixiert, was die gerade Ausrichtung erleichtert. Speziell eingelassene Öffnungen in der Wandplatte erlauben anschließend die direkte Kleber-Befüllung des Adapters. Nach zwölf Stunden ist der Kleber ausgehärtet und der Spiegel kann montiert werden. Bei beleuchteten Spiegeln jetzt noch das Kabel einstecken oder per Direktwandanschluss die Stromversorgung herstellen. Fertig!

Mehr Informationen zu unseren Kosmetikspiegeln finden Sie auf unserer Internetseite oder sprechen Sie uns direkt an, wir sind gerne für Sie da!