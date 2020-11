Als Teil der großen tesa®-Familie steht die tesa nie wieder bohren GmbH für professionelle Befestigungs- und Produktlösungen. Moderne Wohntrends, wie große Glas- oder Spiegelflächen, Hohlwände, Sichtbetonflächen, wandhohe und komplett fugenlose Verkleidungen sowie Großformatfliesen mit sehr schmalen Fugen oder extrem hartes Feinsteinzeug machen das Bohren von Löchern immer schwieriger, teurer, wenn nicht gar unmöglich und es schadet der Bausubstanz. Als professionelle Alternative zur herkömmlichen Dübelbefestigung ist die patentierte nie wieder bohren.-Klebetechnik sicher zu befestigen und dabei jederzeit zu entfernen.

Mit den nie wieder bohren.-Profi-Klebesets in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Standardgewinden und Befestigungsstücken sind die Möglichkeiten zur Befestigung eines Objektes nahezu grenzenlos. Denn mit dem richtigen Adapter und auf tragfähigem Untergrund lassen sich fast alle Dinge mit nie wieder bohren. klebend befestigen.

Auch wenn die Art der Grundplatte bei allen Adaptern gleich ist, gibt es sie für die verschiedenen Belastungsklassen in diversen Durchmessern und zum Teil auch in Sonderformen. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Größe: Das Sortiment umfasst beispielsweise Standardgewindearten, wie Innen- oder Außengewinde in mehreren Stärken.

Neben den Adaptern sowie den darauf abgestimmten Accessoires entwickeln wir auch weitere Befestigungslösungen.

Wir unterstützen Ihr Vorhaben selbstverständlich gerne bei der Realisierung einer Wandbefestigung.