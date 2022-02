Pressemeldung

Sie sind auf der Suche nach einer Klebelösung für die Dusche? Nichts leichter als das. Bad-Accessoires von nie wieder bohren. lassen sich über den Profi-Klebeadapter an jeder gewünschten Stelle positionieren und bei Bedarf wieder rückstandslos entfernen. So bleiben beim Anbringen von Brausestangen und Ablagekörben sowohl die Wandoberfläche als auch die Dichtschicht intakt. Nebenbei wird ganz elegant die DIN 18534 eingehalten, in der die Abdichtung von Sanitärinnenräumen beschrieben wird.

Dank der verstellbaren Wandhalterung und den verschiedenen Längen der Brausestangen, lassen sich auch alte Beschädigungen, die z.B. durch Bohrungen entstanden sind, mühelos kaschieren. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.niewiederbohren.com/de/produkte/ablagekoerbe-duschzubehoer





