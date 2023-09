NIBE: Innen aufgestellte Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel

Neue Generation von NIBE Abluft-Wärmepumpen S735 – NIBE setzt seit Jahrzehnten Abluft-Wärmepumpen in gut gedämmten Neubauten ein. Dank eines besonders leistungsfähigen Wärmepumpenmoduls sind diese Anlagen in der Lage die Energie für Heizung und Warmwasser, für ein komplettes Haus oder eine Wohnung zu liefern. Die in gut gedämmten Häusern notwendige Lüftungsanlage ist im Produkt bereits integriert. Die Raumluft dient als Wärmequelle.