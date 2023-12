NIBE wächst und baut wie nie zuvor – 40.000 neue Quadratmeter in Markaryd - Schweden. Neben einem neuen Innovationscenter für Forschung und Entwicklung mit allein 5.000 Quadratmeter werden eine zusätzliche Wärmepumpenfabrik sowie ein größeres Besucherzentrum errichtet.

„Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt und wir können wirklich einen Beitrag zur Klimawende leisten“, sagt Klas Dahlberg, Verantwortlicher für NIBE Climate Solutions, den diese Entwicklung freut.

Es wird viel über die Klimawende und das Pariser Abkommen gesprochen. Und wir haben die Lösungen, die in die richtige Richtung führen. Schweden hat diese Entwicklung angeführt, andere Länder folgen jetzt nach.“

Dass wir ausgerechnet in Markaryd investieren, versteht sich von selbst, denn hier schlägt schließlich das Herz unseres Unternehmens. Und der aktuelle Zeitpunkt hängt natürlich mit dem Paradigmenwechsel zusammen, der sich gerade in unserer Branche vollzieht. „Positiv ist, dass wir trotz aller Schwierigkeiten in der Lieferkette und der hohen Inflation eine sehr große und anhaltende Nachfrage verzeichnen“, sagt Klas Dahlberg.

Erhebliche Investitionen in Innovation

Eines der Ziele der Investitionen besteht darin, neue Mitarbeiter anzuziehen. „Wir benötigen sie, um unsere Anstrengungen in den Bereichen Produktentwicklung und Produktion steigern zu können, da wir auch weiterhin die technologische Entwicklung anführen wollen“, fährt Klas Dahlberg fort.

„Ein neues Innovationscenter ist unsere größte Einzelinvestition, die uns sehr gute Voraussetzungen liefern wird, um mit der rasanten technischen Entwicklung, wie wir sie heute erleben, Schritt zu halten. Damit werden wir in der Lage sein, die Kapazität unserer Labor- und Prüfeinrichtungen erheblich zu steigern. Es werden vollkommen neue und attraktive Arbeitsplätze mit verschiedenen Einrichtungen für Ingenieure von heute und morgen entstehen. Darüber hinaus bauen wir neue Wärmepumpenfabriken und ein neues, größeres Besucherzentrum in dem ebenfalls Schulungen stattfinden werden.“

Errichtet werden die Gebäude nach der höchsten schwedischen Umweltklasse gemäß „Swedish Green Building Council“ und Energieeffizienzklasse A, also der besten Energienutzungsklasse nach der schwedischen Bauvorschrift. Für Heizung, Kühlung und Lüftung der Gebäude kommen unsere eigenen Produkte zum Einsatz. So weit wie möglich werden ortsansässige Unternehmen mit den Bau- und Installationsarbeiten beauftragt. Die ersten neuen Gebäude sind bereits fertiggestellt und werden vollumfänglich genutzt.