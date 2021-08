Pressemeldung

Das Expeditionsschiff DAGMAR AAEN auf See mit Eisbergen Copyright: Arved Fuchs Expeditionen

Seit über 40 Jahren unternimmt Arved Fuchs Expeditionen in die entlegenen Polarregionen unserer Erde. Angetrieben vom Entdeckergeist und begeistert von der unglaublichen Schönheit der Natur beobachtet Arved Fuchs dabei auch seit Jahren die Folgen des Klimawandels. Mit der wissenschaftlichen Begleitung des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozean Forschung steht bei der Expedition 2021/22 der Golfstrom im Fokus – OCEAN CHANGE eine Forschungsreise entlang der subpolaren atlantischen Meeresströmung AMOC.

Die internationale Crew an Bord des Expeditionsschiffs Dagmar Aaen will die dramatischen Konsequenzen, die die Verlangsamung des Golfstroms für das Weltklima mit sich bringt, aufzeigen. Mit den neuesten Erkenntnissen zeigt Arved Fuchs, warum es unabdingbar ist, dem Klimawandel ganzheitlich zu begegnen und begreift die ökologische Herausforderung auch als Chance, die Erde wieder so zu gestalten, wie die Menschen sie brauchen.

Mit intelligenten Wärmepumpen schafft NIBE ein Wohlfühl-Klima aus der Natur. Unsere Produkte können heizen, kühlen, lüften und stellen die Versorgung mit warmem Wasser sicher – alles mit minimalem Einfluss auf die Umwelt. Indem wir die Kraft der Natur nutzen, verfolgen wir das gleiche Ziel wie die Expedition OCEAN CHANGE.

Wir berichten in dem Blog auf der NIBE Website www.nibe.de/oceanchange und in den NIBE Social-Media-Kanälen regelmäßig über die Erlebnisse an Bord der Dagmar Aaen.

Die Erderwärmung verändert die Rahmenbedingungen für ein komplexes und fragiles System. Die Expedition OCEAN CHANGE spürt derartige Veränderungen auf, dokumentiert sie und macht sie für die Öffentlichkeit nachvollziehbar. Was für Auswirkungen hat ein sich abschwächender Golfstrom auf die Länder, die Menschen, die Meeresflora und -fauna und auf das Wettergeschehen? Begleiten Sie uns auf der Route der Dagmar Aaen – auf dieser Reise erhalten Sie auch interessante Einblicke in die Möglichkeiten, die NIBE für eine klimaschonende Haustechnik bietet.