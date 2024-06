Die Geräte eignen sich für Effizienzhäuser sowie für den Austausch von Gas-Etagenheizungen in Mehrfamilienhäusern. Mit der neuen Leistungsvariante stehen in der Baureihe NIBE S735 zwei Größen zur Abdeckung des Heizbedarfs zur Verfügung.

In den Häusern in Skandinavien gehört ein Lüftungssystem meistens genauso selbstverständlich zur Standard-Haustechnik, wie das Heizungssystem und die Warmwasserbereitung. Daher war es bei NIBE bereits vor der Jahrtausendwende gesetzt, diese drei Anwendungen in einem kompakten System zu vereinen. Die äußere Bauform mit den kompakten Abmessungen und den Hauptfunktionen Heizung, Brauchwasser und Lüftung hat sich seither kaum geändert. Betrachtet man aber die Effizienz der Anlagen, die regelungstechnischen Fähigkeiten und das Design, gab es mit jeder neuen Generation deutliche Entwicklungssprünge.

Die neueste Entwicklungsstufe der Baureihe NIBE S735 wurde um eine Leistungsgröße erweitert. Zu der bestehenden Abluft-Wärmepumpe, die sich leistungsvariabel für eine Gebäudeheizlast von bis zu 8 kW eignet, ist eine neue, kleinere Variante mit 4 kW hinzugekommen. Diese eignet sich je nach Luftmenge für eine Gebäudeheizlast von bis zu 5,7 kW und kann in Wohnungen mit mindestens 50 m² Wohnfläche eingesetzt werden. Eine ideale Lösung für Gebäude mit geringem Energiebedarf oder für den Austausch von Gas-Etagenheizungen in Mehrfamilienhauswohnungen.

Die Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 (Propan) belastet weder das Klima noch erfordert es weitere Berechnungen zur Erlangung von Nachhaltigkeits-Zertifizierungen. Die neue, kleinere Einheit enthält lediglich 300 Gramm des Kältemittels. Der gesamte Bereich des Kältekreises wird durch den Ventilator permanent mit Luft umströmt, die unmittelbar nach außen abgeführt wird.