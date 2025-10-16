Polarforscher Arved Fuchs will es wieder wissen: Mit der Expedition Ocean Change sticht er in diesen Sommer erneut in See. NIBE freut sich auf die Mission und wird als Kooperationspartner auch diesmal live dabei sein.

Ocean Change 2025

Anfang Juni 2025 war es wieder so weit: Arved Fuchs und seine Crew brechen zu einer neuen, spannenden Mission der Expedition Ocean Change auf. An Bord des Segelschiffs Dagmar Aaen führt die Route den Polarforscher und seine Crew diesmal von Flensburg in die östliche Ostsee und via Skagerrak in die Nordsee und weiter über den Ärmelkanal in den östlichen Atlantik. Es ist bereits die siebte Etappe im 10. Jahr, die sich die Expedition Ocean Change seit ihrer Gründung 2015 vorgenommen hat.

Jahr für Jahr treibt es Initiator und Expeditionsleiter Arved Fuchs aufs Neue an, dem Zustand der Weltmeere auf den Grund zu gehen. Sein besonderes Interesse gilt dabei dem sich abschwächenden Golfstrom, der „größten Wärmepumpe der Welt“. Mit dem Sammeln ozeanographischer Daten leistet Ocean Change seit zehn Jahren einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.



Diesem Anliegen hat sich auch NIBE mit der Entwicklung energieeffizienter Produkte und klimaschonender Haustechnik verschrieben. Seit 2021 unterstützt der schwedische Wärmepumpenhersteller als Sponsor die Expedition Ocean Change. Mit Meldungen über die Social-Media-Kanäle und einem Blog berichtet NIBE über die Ergebnisse der Forschungsreise und trägt so zu ihrer Bekanntheit bei.

Tue Gutes und rede darüber!

„Ein runder Geburtstag bedeutet immer etwas ganz Besonderes. 2025 begehen wir das 10-jährige Jubiläum der Expedition Ocean Change, doch Grund zum Feiern haben wir angesichts der dramatischen, immer sichtbarer werdenden Folgen des Klimawandels für die Weltmeere und den Golfstrom leider wirklich nicht“, sagt Klaus Ackermann, Geschäftsführer NIBE Systemtechnik GmbH.

„NIBE ist sehr stolz, Partner der Expedition Ocean Change zu sein. Die Devise lautet, tue Gutes und rede darüber“, so Ackermann. Und mit Nachdruck betont er, „denn es ist einfach enorm wichtig, dass Menschen von dieser Initiative erfahren und emotional berührt werden. Nur so können wir vielleicht bewirken, dass sich zukünftig mehr in Richtung Klimaschutz bewegt.“

Kooperation mit Expedition Ocean Change

NIBE und Arved Fuchs haben sich 2021 zusammengeschlossen, um den klimabedingten Veränderungen im Golfstrom, gemeinsam auf die Spur zu gehen. Ziel der Kooperation ist es, die kontinuierlichen Beobachtungen der Expedition Ocean Change einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Folgen des Klimawandels für die Weltmeere den Menschen nahezubringen. Live-Zugriffe auf Navigationsdaten und Kameras ermöglichen ein virtuelles Miterleben der Beobachtungen und Erlebnisse an Bord. NIBE ist Kooperationspartner der Expeditionen von Arved Fuchs.

Arved Fuchs und seine Mission

Der Polarforscher Arved Fuchs unternimmt seit über 40 Jahren Expeditionen, vor allem in den arktischen Raum. Dabei ist er zu einem profunden Kenner der polaren Regionen sowie der Ozeane geworden. Mit seiner Expedition Ocean Change konzentriert sich Arved Fuchs insbesondere auf die Untersuchung des Golfstroms.

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus namhaften Forschungseinrichtungen wie dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde werden Daten zu Salzgehalt, Temperaturverlauf und CO₂-Gehalt gesammelt. Dafür steht an Bord der Dagmar Aaen hochsensible Messtechnik und eine Tiefenmesssonde zur Verfügung. Die ermittelten Messdaten werden 24/7 direkt an die zuständigen Forschungsstellen übertragen und dort verarbeitet. Durch diese Tiefenwassermessungen lassen sich Datensätze gewinnen, die für zukünftige Klimamodelle von herausragender Bedeutung sind.

Klarer Kurs auf Nachhaltigkeit

Seit dem Tag der Gründung in Schweden vor über 70 Jahren arbeitet NIBE zielgerichtet und mit großem Engagement an der Entwicklung neuer Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz. Auf diese Weise spielt NIBE eine wichtige Rolle bei der globalen Transformation hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft.

Im Zuge dessen hat sich NIBE bereits 2014 den zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) verpflichtet. Der UNGC ist eine freiwillige Initiative, die auf der Selbstverpflichtung der Unternehmensleitung zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsprinzipien basiert. Die Unternehmen gehen dazu aktiv eine Partnerschaft ein, um die langfristigen Ziele der Vereinten Nationen zu unterstützen.

Etappe 2025

Start ist Anfang Juni in Flensburg, aktuelle Informationen zur Route und den Erlebnissen an Bord der Dagmar Aaen können regelmäßig auf der NIBE-Webseite, im Blog sowie in den NIBE-Social-Media-Kanälen abgerufen werden.