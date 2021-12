Pressemeldung

Wer kurz vor der Unternehmensnachfolge steht oder diese bereits übernommen hat, fragt sich sicherlich des Öfteren, was seine Rolle als Chefin bzw. Chef ist, wie sich das übernommene Unternehmen zukunftsfähig machen lässt oder Potenziale erkannt werden können. Mit dem Angebot der interdomus Haustechnik Akademie sollen derlei und weitere Fragen geklärt und Führungskräfte auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet werden.

Über einen Zeitraum von 24 Monaten werden in der Akademie in fünf Bereichen und über jeweils elf Stufen die wichtigsten Aufgaben der Unternehmensführung erläutert – angefangen bei Themen wie der Entwicklung zur Unternehmerpersönlichkeit, über Strukturen und Prozesse bis hin zur finanziellen Freiheit. Ein Team aus Branchenexperten, darunter Betriebswirtschaftler, Marketingspezialisten, Trainer, Persönlichkeits-Coaches sowie ein Rechtsanwalt, teilt sein Wissen und langjährige Erfahrungen mit den angehenden Unternehmer:innen. Zusätzlich finden während der Ausbildungszeit sogenannte Kamingespräche statt – erfolgreiche Unternehmer:innen berichten aus der Praxis: über ihre Unternehmen sowie Höhen und Tiefen, die sie erlebt haben.

Auf Wunsch findet auch nach der Ausbildung die weitere Erfolgsbegleitung statt.

Der Kurs, der auch Nicht-interdomus Haustechnik Gesellschaftern offensteht, startet im Februar 2022, und ist eine Mischung aus Präsenz- und Webseminar-Veranstaltungen, wobei 20 Tage auf Gruppen- und Einzelcoachings entfallen. Auch drei Wochen Praktika in Kollegenbetrieben beinhaltet die zweijährige Zusatzausbildung. Für Stefan Ehrhard, Geschäftsführer von interdomus Haustechnik, steht fest: „Dieses Programm lässt wirklich keine Wünsche oder Fragen offen. Wir sind sehr stolz, dass wir jungen Führungskräften mit der Next Generation – interdomus Haustechnik Akademie ein so tolles und umfangreiches Angebot machen können.“

Weiterführende Informationen bietet die Homepage www.interdomus.de/aktuelles/