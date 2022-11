Die GET Nord setzt daher mit ihrem umfassenden Rahmenprogramm vom 17. bis 19. November in Hamburg voll auf Wissensvermittlung, Best Practices und Inspiration. Daneben bietet die bundesweit einzige gemeinsame Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima der „Next Generation Handwerk“ eine Bühne, auf der Nachwuchstalente ihr Know-how unter Beweis stellen können. Gleichzeitig präsentieren erstmalig auf der GET Nord Start-ups ihre innovativen Geschäftsideen, Produkte und Dienstleistungen. Nicht zuletzt kooperiert die Messe in diesem Jahr zum ersten Mal umfangreich mit Influencerinnen und Influencern aus der Branche und schafft mit der GET Nord Creator Stage und anderen Foren Orte, die mit wertvollen Praxistipps Lust auf die vielseitigen Gewerke der Gebäudetechnik machen sollen.

Die Champions der SHK-Branche werden gekürt

Mit Spannung werden am 17. und 18. November 2022 die Wettbewerbe im Rahmen der Deutschen Meisterschaften der Anlagenmechaniker SHK und Klempner erwartet. Nachdem die Besten im SHK-Handwerk bereits zweimal auf der GET Nord gekürt wurden, prämieren in diesem Jahr auch die besten Klempner ihre Sieger und damit Deutschen Meister auf der GET Nord. Jedes Jahr kämpfen Absolventinnen und Absolventen einer handwerklichen Berufsausbildung um den Bundessieg in ihrem Gewerk. Viele müssen sich dabei auf mehreren Wettbewerbsstufen gegen die Konkurrenz behaupten: von der Innungs- über die Kammer- und Landesebene bis zum Bundeswettbewerb der Landessiegerinnen und Landessieger. Die Schirmherrschaft über den Leistungswettbewerb hat seit 1951 der jeweils amtierende Bundespräsident.

Mit Können und Köpfchen knifflige Aufgaben lösen

Auszubildende und angehende Elektroprofis können im PowerPark, dem Lern- und Praxis-Hotspot der GET Nord, ihr Können unter Beweis stellen. Am 17. und 18. November 2022 kann hier zwischen 09:00 und 18:00 Uhr theoretisches Wissen praktisch ausprobiert und fachliches „Köpfchen“ gezeigt werden. Aufgaben aus der Gebäude- und Informationstechnik warten darauf, gelöst zu werden. Namhafte Aussteller stehen mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem geben bekannte Content-Kreatoren des Handwerks spannende Einblick in Trendthemen der Zukunft.

Der TechnikPark des SHK-Handwerks bietet Auszubildenden aus den Bereichen Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik an allen drei Messetagen die Möglichkeit, bei kleinen technischen Aufgaben zu zeigen, was sie können. Im Vordergrund steht der Spaß am Beruf, der Leistungsvergleich dient als Ansporn. Täglich werden unter den Teilnehmenden Gewinne ausgelost. Ebenfalls wartet das eine oder andere Give-away auf die Auszubildenden.

Start-ups präsentieren ihre Geschäftsidee

Können und Kreativität stehen auch in der Start-up-Area im Fokus. Junge Unternehmen präsentieren hier einmalig in einem Pitch von jeweils rund sieben Minuten Länge ihre innovative Geschäftsidee, Dienstleistung oder ein neues Produkt. Die Pitches finden täglich auf der Bühne des GET Nord Forums statt. Der Vorteil für Handwerksbetriebe, Planende, Beraterinnen und Berater und Menschen aus der Führungsebene: Von jedem Start-up erhalten sie einen unmittelbaren Eindruck und erfahren aus erster Hand mehr über die Gründer. Zahlreiche weitere Möglichkeiten zum Netzwerken bieten einen zusätzlichen Rahmen für den Austausch zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen.

Klempner-Handwerk live erleben

Zum fünften Mal ist der Marktplatz der Klempnerei mit seiner Sonderschau auf der GET Nord vertreten. Auch 2022 wird den Fachbesucherinnen und Fachbesuchern einiges aus dem Bereich des Klempner-Handwerks geboten. Beispielsweise kann man sich über Neuerungen aus dem Bereich Materialien und Verarbeitung informieren und die praktische Umsetzung begutachten. Ebenso soll der Austausch zwischen der Industrie und dem Handwerk angeregt werden. Schwerpunktthema ist die Klempnerwerkstatt 4.0. Hier werden dem Klempner-Handwerk die Möglichkeiten vorgeführt, die die Digitalisierung für das Handwerk bietet.

Know-how auf allen Bühnen

Ob auf dem ENERGY Forum und dem IT-Forum, in der GET Nord Arena oder auf der Creator Stage: Zahlreiche Expertinnen und Experten geben an allen drei Tagen der GET Nord 2022 wertvolle Informationen und Impulse zu den vielfältigen Themen und Herausforderungen in der Branche. Davon profitieren nicht nur die Mitarbeitenden der vielen Handwerksbetriebe aus Norddeutschland und darüber hinaus, sondern letztlich alle gebäudetechnischen Akteure aus Industrie, Handel, Planung und Architektur.

Über die GET Nord

Die GET Nord ist bundesweit die einzige gemeinsame Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima und die führende gebäudetechnische Fachmesse im Norden. Sie findet alle zwei Jahre auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt und vernetzt mit ihrem wegweisenden Messekonzept die verschiedenen Gewerke der Gebäudetechnik mit Architekten, Planern, dem Großhandel und der Industrie. Rund 550 Unternehmen präsentieren ihre neuesten Produkte und innovativen Lösungen zu den Themen Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energiemanagement, Gebäudeausstattung und Gebäudesystemtechnik. Damit ist die GET Nord Plattform und Impulsgeber für zukunftsorientierte Gebäudetechnologien und Lösungen für den Klimaschutz zu Hause. Sie findet vom 17. bis 19. November 2022 in Hamburg statt.

Weitere Informationen über die GET Nord unter: www.get-nord.de