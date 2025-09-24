Schon gesehen? Wir stellen hochwertige und laufend aktualisierte 3D-Modelle inklusive Produktdaten für unsere Produktgruppen auf der zentralen Plattform QualityBIM bereit. Planer und Architekten können die Daten kostenlos in über 30 CAD-Formaten herunterladen und direkt in die CAD- & Planungssoftware integrieren. So wird die Bauteilrecherche für die BIM-konforme TGA-Planung noch komfortabler.

KERMI hat die Plattform gemeinsam mit 23 weiteren namhaften Herstellern der TGA-Branche sowie den Industrieverbänden ARGE Neue Medien und BDH aufgebaut. Die CADENAS GmbH begleitet die Plattform als Digitalisierungspartner und bringt ihr technisches Know-how ein.

​​​

Zum KERMI-Katalog auf QualityBIM ➔



Mehr zu unseren Tools & Apps ➔