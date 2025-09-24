24.09.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: News aus dem Bereich Heizen, Kühlen, Lüften

KOMFORTABLE BAUTEILRECHERCHE MIT NEUER BIM-PLATTFORM

Schon gesehen? Wir stellen hochwertige und laufend aktualisierte 3D-Modelle inklusive Produktdaten für unsere Produktgruppen auf der zentralen Plattform QualityBIM bereit. Planer und Architekten können die Daten kostenlos in über 30 CAD-Formaten herunterladen und direkt in die CAD- & Planungssoftware integrieren. So wird die Bauteilrecherche für die BIM-konforme TGA-Planung noch komfortabler.
KERMI hat die Plattform gemeinsam mit 23 weiteren namhaften Herstellern der TGA-Branche sowie den Industrieverbänden ARGE Neue Medien und BDH aufgebaut. Die CADENAS GmbH begleitet die Plattform als Digitalisierungspartner und bringt ihr technisches Know-how ein.
​​​
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
