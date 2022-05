Pressemeldung

Egal, ob Badrenovierung, privater Neubau oder Wohnungsbauprojekt - wirtschaftliche Lösungen und eine schnelle Umsetzung sind die entscheidenden Faktoren für den Erfolg im Handwerk. Dabei wünschen sich private und öffentliche Auftraggeber Top-Qualität und bekannte Markenprodukte, die ihr Bad aufwerten. Hier setzt Villeroy & Boch mit der neuen Serie Newo an: Newo ist die professionelle Lösung im Preiseinstiegssegment für Badprojekte jeder Größenordnung. Denn Newo kombiniert die bekannte Markenqualität von Villeroy & Boch mit überzeugender Wirtschaftlichkeit und ermöglicht eine einheitliche Bemusterung. Dazu wurde das Sortiment von Newo passgenau auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Installateuren und Wohnungsbaugesellschaften abgestimmt. Es ist übersichtlich strukturiert und gibt größte Planungs- und Gestaltungsfreiheit.

Waschbecken: Eine Kollektion, zwei Formen

Eine Kollektion, zwei Formen: Newo bietet mit tiefen, funktionalen Waschbecken in rund und eckig, jeweils mit keramischen Abtropf- bzw. Ablageflächen ausgestattet, Design- und Gestaltungsvielfalt für aktuelle Badausstattungen. Beide Formen sind vom kompakten Handwaschbecken bis zum klassischen Waschbecken in 65 cm erhältlich, sodass in jeder Raumsituation eine optimale Lösung möglich ist.

WCs: Formen- und Montagevielfalt

Die komfortablen WCs von Newo sind wandhängend und bodenstehend erhältlich - flexibel und perfekt für jeden Anspruch. Die Wand-WCs sind dank einer offenen Befestigung schnell montiert und ebenfalls in zwei Formen verfügbar: als klassische Tropfenform oder moderne, runde Variante. Die Stand-WCs sind als Tief- oder Flachspüler verfügbar, beide wahlweise mit waagerechtem oder senkrechtem Abgang und damit passend für jede bauliche Gegebenheit. Alle WCs sind spülrandlose DirectFlush-Versionen, die für optimale Spülleistung bei niedrigem Wasserverbrauch sowie beste Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit sorgen.

Die passenden WC-Sitze sind optional mit Scharnieren aus Edelstahl mit SoftClosing- Absenkautomatik ausgestattet. Dank der speziellen Hygienebefestigung QuickRelease lässt sich der Sitz einfach abnehmen und wiederbefestigen, wodurch die Reinigung deutlich erleichtert wird.

Dusch- und Badewannen: Für alle Situationen und Ansprüche

Abgerundet wird das Newo-Sortiment durch ein Angebot an Dusch- und Badewannen. Zur Wahl stehen Duschwannen in acht gängigen Größen von 80 x 80 cm bis 140 x 90 cm, alle mit flächenbündig integriertem Ablaufdeckel an der kurzen Seite. Sie sind einfach zu installieren und bieten mit den drei Einbauvarianten für flächenbündigen Einbau, Aufbau auf Fliesen und Aufbau auf Sockel maximale Flexibilität. Bei der Aufsatzinstallation ist kein Installationsrahmen erforderlich. Aufgrund des innovativen Acryl-Materials besitzen die Duschwannen eine hervorragende Stabilität bei geringem Eigengewicht - sie sind ca. 50 Prozent leichter als herkömmliche Mineralguss­Duschwannen. Durch die effiziente Schalldämmung eignen sich dich Duschwannen besonders für den Einsatz in Wohnungsbauprojekten.

Für ein besonderes Badevergnügen sorgen die rechteckigen Newo-Badewannen in den großzügigen Duo-Versionen 180 x 80 cm und 170 x 75 cm, beide mit mittigem Ab- und Überlauf. Die hochwertigen Wannen bestehen aus schlag- und stoßunempfindlichem Sanitäracryl mit angenehm glatter Oberfläche. Ausgestattet mit zwei bequemen Rückenschrägen kombinieren sie eine moderne Optik mit bestem Nutzungskomfort im Sitzbereich.

„Mit Newo können unsere Marktpartner ihren Auftraggebern attraktive Markenprodukte zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten“, betont Thimo Franke, Leitung PreSales Villeroy & Boch. „Eine hohe Produktverfügbarkeit gibt zusätzlich die notwendige Planungssicherheit für Partner im Handwerk und Projektgeschäft.“