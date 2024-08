Zum 1. August 2024 starten neun junge Talente ihre Ausbildung bei Dornbracht in Iserlohn. Das Unternehmen begrüßt unter anderem eine angehende Mediengestalterin, einen Fachinformatiker sowie einen Industriemechaniker in seinen Reihen. Im Rahmen der Einführungswoche erhalten die Auszubildenden umfangreiche Einblicke in den Alltag aller Abteilungen. Dabei lernen sie ihre neuen Kolleginnen und Kollegen, den Produktionsprozess sowie das Portfolio des Armaturenherstellers im Detail kennen.

Von einer Führung im Werk in Iserlohn über einen Workshop zum Thema mentale Gesundheit bis zum Austausch mit den Fachbereichen, z. B. dem Marketing, dem Controlling oder dem Einkauf – während ihrer ersten Woche lernen die Neustarterinnen und Neustarter das gesamte Unternehmen und zentrale Grundsätze des Berufslebens kennen. Auf diese Weise können sie sich mit ihrer neuen Aufgabe vertraut machen und erste Kontakte knüpfen. Demselben Zweck dient auch die zweitägige Azubi-Fahrt, die von den Auszubildenden der älteren Jahrgänge organisiert wird.

„Wir freuen uns auf die neuen Talente im Team und wollen ihnen den Einstieg so leicht wie möglich machen. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und die Gelegenheit haben, sich ein Netzwerk wertvoller Kontakte aufzubauen. Der Austausch auf Augenhöhe, den wir von Beginn an leben, ist unheimlich wichtig für die Entwicklung der Azubis und nicht zuletzt deswegen ein essenzieller Bestandteil unserer Lernkultur“, betont Lina Dreising, People Development Specialist und Ansprechpartnerin für alle Auszubildenden bei Dornbracht.

Auch nächstes Jahr bildet Dornbracht junge Talente in technischen und kaufmännischen Berufen aus. Bei den Karrieremessen „Backstage – Berufe live“ am 10. September 2024 in Fröndenberg und „Karriere im Märkischen Kreis“ vom 17. bis 18. September 2024 im Sauerlandpark in Hemer ist Dornbracht mit einem eigenen Stand vertreten. Interessierte erhalten dort umfangreiche Einblicke in das Ausbildungsangebot des Herstellers.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com/de-de/unternehmen/apprenticeship.