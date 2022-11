Sich stetig über neue Trends und Produkte am Markt zu informieren und mit der Zeit zu gehen ist Teil unseres seit über 30 Jahren bestehenden familiengeführten Unternehmens.

Wir präsentieren Ihnen in unserem Neuheiten-Katalog – wie der Name schon vermuten lässt – alle Produkte, die neu in unserem Sortiment sind. Neue Bade- und Duschwannen, Waschtische und Armaturen.

Schauen Sie doch mal rein: schroeder-wannentechnik.de/kataloge/

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns oder schauen Sie in unserem Shop schroeder-wannentechnik.3s-cloud.net/ vorbei!