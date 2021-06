Pressemeldung

Ein Plus an Kundennutzen bieten die Duschabtrennungen von Kinedo – hier die geräumige Dusche „Ekinox“ als Eckausführung mit kobaltblau gebürsteten Profilfarben. (Fotos: SFA)

Ästhetik durch neue Farben und Oberflächen

Speziell mit der neuen Ekinox bietet Kinedo eine Design-Duschabtrennung mit edlen Profilfarben. Die Duschabtrennung Ekinox z. B. setzt hierbei einzigartige Akzente. Mit ihr führt Kinedo eine Produktserie ein, die durch hohe Qualität und langanhaltende Eleganz das Bad revolutioniert. Die serienmäßig in den Sonderfarben gestalteten Profile in Kobaltblau gebürstet oder Kupfer machen den schlichten Auftritt der Glasabtrennung zu einem Eyecatcher. Dezenter kommt die Ausführung in Edelstahl gebürstet daher.

Durch die offene Gestaltung entsteht eine Bewegungsfreiheit ohne Gleichen. Zudem zeichnet sich die Ekinox durch einen barrierefreien, komfortablen Einstieg aus. Die dabei verwendeten 207 cm hohen Glaswände sorgen für Transparenz. Die 6 mm Glasabtrennung ist kalkschutzbehandelt und sorgt für die nötige Alterungsbeständigkeit. Erweitert werden kann die Neuheit – übrigens in einer Nische, Ecke oder an einer geraden Wand installierbar – um einen um 180 Grad schwenkbaren Flügel für noch mehr Spritzschutz. Selbstverständlich sind alle Scharniere und Metallgriffe in der entsprechend ausgewählten Profilfarbe erhältlich. Das erweiterte Programm der Ekinox Concept+ bietet für die Eck-Installation eine feste Seitenwand, als Türoption eine Schiebe- oder Schwenktür mit Festelement und weitere praktische Features. In verschiedenen Abmessungen von 70 bis 180 cm erhältlich, eignet sie sich selbst für kleine Bäder. Wie für alle Duschlösungen garantiert Kinedo auch hier eine einfache Montage: Mit wenigen Handgriffen ist die Ekinox-Linie installiert.

Weiterhin bietet Kinedo ein umfangreiches Programm an Duschwänden an. Kinequartz, Smart Design und Kinestyle sind Lösungen, die sogar in Kombination mit vorhandenen Duschflächen oder – durch farblich abgestimmte Wandpaneele beispielsweise der Kinewall – unter Erhalt bestehender Fliesenspiegel eingesetzt werden können.

Neue Materialien aus Mineralverbund

Von der Natur inspiriert - Kinedo bietet ganz neu 11 unterschiedliche Duschwannen an, wovon allein sechs Produktlinien aus Mineralverbundstoff gefertigt sind. Kineline, Kinerock Evo oder Kinemoon Style sind aus mineralischem Verbundmaterial, dessen Oberfläche mit einem Gelcoat versiegelt wird. Dieses Material ist besonders ästhetisch, antibakteriell und rutschfest (Klasse C) sowie gleichzeitig besonders robust und widerstandsfähig. Die schneidbaren Duschwannen erlauben eine Anpassung an die vorhandene Einbausituation oder an eventuelle Unebenheiten an den Wänden. Die Oberflächen gibt es in Granit- oder Mineraloptik und ganz neu auch in Holz- und Mondgestein-Optik. Je nach Produktlinie werden bis zu 15 verschiedenen Farben angeboten. Die Duschwannen werden alle in den eigenen Werken hergestellt und unterliegen einer hohen Qualitätskontrolle.

Design ist Trumpf

Eine designorientierte Badgestaltung ist beliebter denn je. Eine wichtige Rolle dabei spielen die neuen Waschtische mit passenden Waschtischplatten von Kinedo: Mit Wood und Moon kommt ein frischer Wind ins Bad – und das in Sachen Material und Design. Wood ist ein aus Mineralverbund gefertigtes, Aufsatz-Waschbecken in den Farben Weiß und Leinen, dessen Oberfläche an Holz angelehnt, aber äußerst langlebig und robust ist. Das glatte Becken ist pflegeleicht und sorgt für Hygiene, die strukturierte Außenfläche verleiht eine wunderschöne Haptik. Die ebenfalls in Weiß und Leinen erhältliche Serie Moon lehnt sich oberflächentechnisch an eine Mondlandschaft an. Hier stehen rechteckige oder auch runde Waschbecken zur Verfügung. Die Waschtische können mit den Waschtischplatten flexibel kombiniert werden. Und auch hinsichtlich der Maße – etwa für kleinere Bäder – gibt es eine große Gestaltungsvielfalt.