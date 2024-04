Vom 23. – 26. April konnten Besucher:innen Highlights wie die Möglichkeiten im Sondermaß an unserem Stand live erleben. Jedes Bad ist anders und nicht immer gibt es eine geeignete Standardlösung für ein Wohnproblem. Wenn kein passendes Standardprodukt zu finden ist, bietet PUK Duschkabinen die Möglichkeit die Duschkabine nach Maß anzupassen.

Die WALK-IN im Rahmen ist eine der Neuheiten, die am Messestand präsentiert wurden. Das Einscheiben-Sicherheitsglas der neuen WALK-IN wurde in einen Aluminium-Rahmen eingeklebt. Er ist in den Farben Chromoptik, Schwarz matt, Gold glänzend und in den gebürsteten Farben Kupfer, Gold, Nickel und Graphit erhältlich. Die Montage kann mit einem normaler Querstabilisator erfolgen oder mit Stabilisierungswinkel 90°. Auf der Messe konnten Gäste diese Neuheit in der Farbe gebürstetes Nickel bestaunen.

Andere Anziehungspunkte waren die Schiebetürenlösung VILS Eckeinstieg in gebürstetem Kupfer und Stabilisierungswinkel 90°, die optisch durch ihren Minimalismus und technisch innovative Lösungen überzeugt und die TRAVE RL Eckdusche in aparten gebürsteten Graphit mit farblich passendem Handtuchhalter. Des Weiteren konnten die Besucher:innen die Designergläser Visiosun und Mastersoft und eine Schiebetürenlösung der Serie ALVIER PRO mit schwarzen Profilen live erleben.

Wir möchten uns bei allen Besuchern für die anregenden Gespräche und Ihr Kommen bedanken und freuen uns darauf Sie in zwei Jahren wieder an unserem Stand begrüßen zu dürfen.