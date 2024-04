Begehbare Duschtrennwände begeistern durch eine Vielfalt an Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche und Einbausituationen. Aufgrund ihres innovativen Charakters sind sie perfekt für moderne Badezimmer. Der bequeme, weite Einstieg bietet einen besonderen Badekomfort und sorgt insbesondere in barrierearmen Bädern für ausreichend Platz. Nicht zuletzt, deswegen erfreuen sich Walk-Ins einer immer größeren Beliebtheit. Kombiniert mit dem Loft-Look im Industrial-Stil, der zu jedem Einrichtungsstil passt und die Duschkabine so richtig in Szene setzt, erfahren Sie eine neue Dimension der Badgestaltung. Zusätzlich macht es sie in ihrer unübertroffenen Funktionalität und Optik zeitlos und für alle Generationen geeignet.



Die neu entwickelte WALK-IN im Rahmen verbindet diese beiden Aspekte. Das im Standardbereich 2 m hohe 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas der neuen WALK-IN wird bereits im Werk in einen 15 mm Aluminium-Rahmen eingeklebt. Er ist in den Farben Chromoptik, Schwarz matt, Gold glänzend und in den gebürsteten Farben Kupfer, Gold, Nickel und Graphit erhältlich. Die Montage kann mit einem normaler Querstabilisator erfolgen oder mit Stabilisierungswinkel 90°.

Die neue WALK-IN im Rahmen mit Querstabilisator können Sie ab Ende April bestellen, die Konfiguration mit Stabilisierungswinkel 90° wird ab August 2024 verfügbar sein.