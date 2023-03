Mit der neuen WPL 10/13 HK Premium komplettiert Stiebel Eltron sein Luft-Wasser-Wärmepumpen-Portfolio im Low-GWP-Bereich. Die leistungsgeregelte Wärmepumpe kann zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden und wird im Außenbereich aufgestellt. Dank des verwendeten Kältemittels sind dabei keine komplizierten Aufstellbedingungen zu beachten. Sie ist wie die schon 2021 vorgestellte WPL 05/07 HK Premium für Sanierungen und Neubau gleichermaßen geeignet und lässt sich auch problemlos kaskadieren.

Die Wärmeleistung der neuen WPL 10 HK Premium beträgt 8,60 Kilowatt (A-7/W35 nach EN 14511), die Leistungszahl an diesem Betriebspunkt 3,20. Die stärkere Variante bietet bei gleichen Bedingungen 11,60 Kilowatt Leistung und eine Leistungszahl von 2,90. Beide Maschinen sind invertergeregelt, passen ihre Leistung also dem jeweils tatsächlichen Bedarf an. Dank der hohen erreichbaren Vorlauftemperatur von 65 Grad Celsius im reinen Wärmepumpenbetrieb ist die neue Linie auch ideal für Bestandsgebäude und damit für die Heizungssanierung geeignet. Mit einem Schallleistungspegel von 55 dB(A) (EN 12102) ist die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe zudem angenehm leise. Bis zu sechs Geräte lassen sich zu einer Standard-Kaskade zusammenfassen, so dass Gebäude mit einer maximalen Heizlast von ca. 100 Kilowatt versorgt werden können.

Weitere Informationen: www.stiebel-eltron.de/highlights2023