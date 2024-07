Weniger Platzbedarf bei gleichzeitig besserer Effizienz: Mit einem neuen Wandspeicher untermauert Stiebel Eltron seine Stellung als Technologieführer in Sachen elektrischer Warmwasserbereitung. Der Wandspeicher EW-V Eco ist dank der innovativen hochwertigen Vakuum-Isolierung nicht nur extrem kompakt, sondern verursacht zugleich 20 Prozent weniger Verbrauchskosten als andere Wandspeicher. „Unser neuer Speicher ist eine echte Weltneuheit“, so Produktmanagerin Barbara Brunn: „Die Vakuum-Isolierung sorgt nicht nur für die genannten positiven Produkteigenschaften, sie macht den Speicher auch einzigartig in diesem Segment.“

Neben den Innovationen im Gerät überzeugt der Wandspeicher auch in Sachen Design und Bedienung: Mit der der elektronischen Regelung lässt sich die Temperatur einfach per Knopfdruck gradgenau einstellen, ebenso können verschiedene ECO- oder die Schnellheizfunktion direkt aktiviert werden. Darüber hinaus sind alle wichtigen Daten wie Soll-Temperatur, verfügbare Mischwassermenge oder der Energieverbrauch auf dem übersichtlichen Display verfügbar.

Mit einer Gesamtbreite von nur 36,2 Zentimetern ist der neue Wandspeicher perfekt geeignet bei beengten Platzverhältnissen – er findet selbst in entsprechend kleinen Nischen seinen Platz. Darüber hinaus überzeugt der EW-V ECO durch seine Installations- und Wartungsfreundlichkeit: Die Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Wandmontage; auch eine Eckmontage ist möglich. Über zwei unkomplizierte Dreifach-Schiebeschalter lässt sich die gewünschte Leistungs- und Betriebsart bei der Installation einstellen. Das Gerät bietet je nach Variante 36 oder 50 Liter bis zu 85 Grad warmes Wasser und ist mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kompatibel. Die maximale Mischwassermenge (40 °C) liegt bei 87,7 bzw. 126,6 Litern.

Weitere Informationen: www.stiebel-eltron.de/warmwasser