Gerade in kleinen Bädern stellt die Wahl der passenden Duschkabine oft eine Herausforderung dar. Mit der neuen Walk In Atelier Plan Schiebetür von HSK Duschkabinenbau können Fachhandwerker ihren Kunden jetzt eine Lösung anbieten, die sich elegant und platzsparend in nahezu jeden Badezimmergrundriss einfügt. Die Neuheit vereint die praktischen Funktionen einer Schiebetür mit der modernen Optik einer frei begehbaren Duschkabine und vervollständigt die Atelier Plan Serie um eine weitere innovative Duschlösung.

Frei begehbar, hochfunktional und optisch ein echtes Highlight: Die neue Walk In Atelier Plan Schiebetür von HSK wird dem Wunsch der Kunden nach offenen Raum-Dusch-Konzepten gerecht und eröffnet vielfältige Möglichkeiten für eine moderne Badgestaltung. Besonders in Kleinbädern oder bei kniffligen Grundrissen erweist sich die neue Schiebetür-Lösung für Walk In Duschen als echter Game Changer: Ob im Schlauchbad, direkt neben einer Badewanne oder gegenüber einem Fenster – die platzsparende Walk In Atelier Plan Schiebetür ermöglicht die Platzierung einer großzügigen, begehbaren Duschkabine in nahezu jedem Bad.

Komfortables und funktionales Handling

Flüsterleise und federleicht: Die innovative Softclose-Funktion der Walk In Atelier Plan Schiebetür sorgt für ein leichtgängiges, nahezu geräuschloses Öffnen und zieht das Türelement beim Schließen ebenso leise und sanft ein. Ermöglicht wird dies durch kugelgelagerte Gleitrollen, die optisch ansprechend in der edlen Türlaufschiene verborgen sind. Dank der geräumigen Türöffnung ist auch in kleinen Bädern ein komfortabler und barrierefreier Einstieg möglich. Der praktische Abklappmechanismus ermöglicht ein Schwenken der Tür nach innen – die Reinigung geht so besonders schnell und einfach von der Hand. Für langanhaltende Sauberkeit und Glanz sorgt die optionale Glasversiegelung TwinSeal. Mit einer besonderen Beschichtung wird verhindert, dass sich Kalk und Schmutz festsetzen. Eventuelle Rückstände können 1x wöchentlich mit einem Mikrofasertuch entfernt werden – so spart man wertvolle Zeit und Reinigungsmittel

Flexible Lösungen für jede Montagesituation

Dank großer Variantenvielfalt meistert die Walk In Atelier Plan Schiebetür jegliche Einbausituation. Erhältlich als zweiteilige Schiebetür mit frontseitigem Festelement links oder rechts und in den Breiten 100, 120, 140 sowie 160 cm bietet sie Fachhandwerkern eine passende Lösung für jeden Badezimmergrundriss. Ab einer Breite von 120 cm ist die Walk In Schiebetür mit dem praktischen Handtuchhalter Universal von HSK kombinierbar. Standardmäßig wird die Schiebetür in der Höhe 206 cm geliefert, Sonderhöhen bis zu 220 cm sind auf Anfrage möglich. Die Montage ist denkbar unkompliziert: Das Exzenterprofil des Festelements wird einfach an der Wand montiert. Anschließend wird das Einscheiben-Sicherheitsglas eingesetzt und ausgerichtet, danach wird das Exzenterprofil geschlossen.

Atelier Plan Serie: Grenzenlose Variantenvielfalt

Auch in puncto Design glänzt die Walk In Atelier Plan Schiebetür durch Variantenvielfalt. Kunden können bei der Profilfarbe zwischen zeitloser Chromoptik und der Trendfarbe Schwarz-matt wählen. Hinzu kommen zahlreiche Glasausführungen: Ob sandgestrahltes Mattglas, getöntes Echtglas oder Spiegelglas – der Kreativität sind mit Walk In Atelier Plan keine Grenzen gesetzt. Neben dem neuen Walk In Schiebetür-Modell umfasst die beliebte Duschkabinenserie Atelier Plan platzsparende Schiebetüren für geschlossene Duschkabinen sowie Rundduschen und Eckeinstiege mit Drehfalttüren und Drehtüren.